Temperature Rising: বৃষ্টিমেঘের ছায়া সরে এবার চেনা গরম; শুক্র থেকেই বাংলা ফুটন্ত, এক লাফে ৪ ডিগ্রি বাড়বে উষ্ণতা

Temperature Rising: বৃষ্টিমেঘের ছায়া সরে এবার চেনা গরম; শুক্র থেকেই বাংলা ফুটন্ত, এক লাফে ৪ ডিগ্রি বাড়বে উষ্ণতা
Temperature Rising in Bengal: এবার বাংলায় ফিরছে বাংলার সেই চেনা গরম। বৃহস্পতিবার থেকেই বাড়তে শুরু করবে রাতের তাপমাত্রা। শুক্রবার থেকে দিনের তাপমাত্রা চড়চড় করে বাড়বে। সোমবারের মধ্যে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। তবে, কিছু বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। কবে?
অয়ন ঘোষাল: এসে গেল আজ বৃহস্পতিবার বিকেলের আবহাওয়া-সংবাদ (Weather Report)। জানিয়ে দিলেন, আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস। তিনি জানিয়ে দিলেন, বৃষ্টি আপাতত শেষ (No Rain), এবার ফিরছে বাংলার চেনা গরম (Hot and Humid)। আজ থেকেই বাড়তে শুরু করবে রাতের তাপমাত্রা (Temperature Rising)।
একলাফে ৪ ডিগ্রি
বৃষ্টি আপাতত শেষ। এবার ফিরছে বাংলার চেনা গরম। আজ থেকেই বাড়তে শুরু করবে রাতের তাপমাত্রা। আগামীকাল, শুক্রবার থেকেই দিনের তাপমাত্রা চড়চড় করে বাড়বে বঙ্গে। সোমবারের মধ্যে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। পশ্চিমাঞ্চলের জেলায় এই বৃদ্ধির সূচক ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত হতে পারে।
যদিও সোমে ফের মেঘছায়া
তবে, আগামী সোমবার এবং মঙ্গলবার স্থানীয় ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বিকেলের দিকে খুব সামান্য বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে তাতে হিতে বিপরীত হবে। সেই বৃষ্টি থামলেই চূড়ান্ত অস্বস্তিকর ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি ফিরবে।
ফিরছে চেনা গরম
শুক্রবার থেকে রাজ্যের পার্বত্য জেলা বাদে আর তেমনভাবে কোথাও কোনো বৃষ্টি-সংবাদ নেই। শনিবার ও রবিবার গোটা রাজ্যের কোনও জায়গাতেই কোনো উল্লেখযোগ্য বৃষ্টি বা সিস্টেমের পূর্বাভাস নেই। গরম বাড়বে। এবং বর্ধিত সেই তাপমাত্রার দোসর হবে জলীয় বাষ্প। ফলে অনুভূত বা ফিল লাইক তাপমাত্রায় অনেক জেলাতেই তাপপ্রবাহ বা তার সমতুল অনুভূতি তৈরি হবে।
জোড়া ঘূর্ণাবর্ত
সকালেই জানানো হয়েছিল, আকস্মিক এই আবহাওয়া পরিবর্তনের নেপথ্যে একাধিক ভৌগোলিক কারণ কাজ করছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তথ্য বলছে, আছে নিম্নচাপ অক্ষরেখা, জলীয় বাষ্পের প্রবেশ, ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ থেকে মণিপুর পর্যন্ত একটি বিস্তৃত নিম্নচাপ অক্ষরেখা অবস্থান করছে, যা সরাসরি উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে গিয়েছে। এই অক্ষরেখার প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প রাজ্যের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। এই জলীয় বাষ্প থেকেই তৈরি হচ্ছে বিশালাকার বজ্রগর্ভ মেঘ (Cumulonimbus clouds), যা বৃষ্টির প্রধান উৎস। এছাড়া ছত্তীসগঢ় এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে। এই জোড়া ফলায় রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। হয়তো সেই কারণেই সোমে ফের বৃষ্টি হবে।
লাল সতর্কতা
আশ্চর্য হল, গতকাল সন্ধের আবহাওয়ার সঙ্গে একেবারে বিপরীত এই ওয়েদার। গতকাল জারি হয়েছিল রেড অ্যালার্ট! ভর সন্ধেবেলায় আবহাওয়া অফিস থেকে জারি হয়েছিল এই সাংঘাতিক সতর্কতা। সেখানে বলা হয়েছিল, ৮ এপ্রিল, সন্ধে ৭টা ০৫ মিনিট থেকে আগামী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে ধেয়ে আসছে ভয়ংকর বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে ভয়াল ঝড় ও বৃষ্টি। নোটিস জানিয়েছিল, সন্ধে ৭টা ০৫-এর পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতা হাওড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা উত্তর ২৪ পরগনা পূর্ব মেদিনীপুর জেলাগুলির কপালে দুঃখ আছে। কী দুঃখ? এই ৫ জেলায় তীব্র বজ্রপাত হবে, সঙ্গে থাকবে তীব্র বৃষ্টি, ৮০ কিমি বেগে বইবে দমকা ঝোড়ো হাওয়া! আলাদা করে বাজ পড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল গাছ পড়তে পারে। মানুষজনকে তাই নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার কথা বলা হয়েছিল। বাজ পড়ার সময়ে সাবধানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। খোলা জায়গা এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছিল। একলা দাঁড়িয়ে থাকা গাছ এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছিল। জলাশয় এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছিল।
