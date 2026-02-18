English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Weather Update: সপ্তাহের শেষই লাফিয়ে বাড়বে রোদের তেজ, মাসের শেষে কালবৈশাখীতে তোলপাড় হবে বহু জেলা

West Bengal Weather Update: সপ্তাহের শেষই লাফিয়ে বাড়বে রোদের তেজ, মাসের শেষে কালবৈশাখীতে তোলপাড় হবে বহু জেলা

West Bengal Weather Update: সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একযোগে বৃদ্ধির কারণে দক্ষিণবঙ্গে বসন্তের অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী হতে চলেছে  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Feb 18, 2026, 08:14 AM IST
West Bengal Weather Update: সপ্তাহের শেষই লাফিয়ে বাড়বে রোদের তেজ, মাসের শেষে কালবৈশাখীতে তোলপাড় হবে বহু জেলা

অয়ন ঘোষাল: ভোরে ঠান্ডা, বেলা বাড়লেই বাড়ছে রোদের তেজ। এই অবস্থা খুব বেশিদিন আর স্থায়ী হচ্ছে না। চলতি সপ্তাহের শেষ থেকেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে চলেছে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গজুড়ে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পশ্চিমের জেলায় কোথাও কোথাও ৩৩ থেকে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে চলে যেতে পারে। কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠতে পারে ৩১ থেকে ৩২ এর ঘরে। 

Add Zee News as a Preferred Source

তাপমাত্রার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চলতি মাসের শেষ সপ্তাহের শেষ দিকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ কালবৈশাখীর ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জেলায় জেলায়। বঙ্গোপসাগরে আসতে চলেছে নিম্নচাপ যার প্রভাবে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা আরো বৃদ্ধির সম্ভাবনা চলতি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে।

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একযোগে বৃদ্ধির কারণে দক্ষিণবঙ্গে বসন্তের অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী হতে চলেছে। বড়জোর ২৬ বা ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বসন্তের অনুভূতির পর বাড়তে চলেছে গরম। 

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। নিম্নচাপটি পরবর্তী পর্যায়ে কিছুটা শক্তিশালী হবার সম্ভাবনা রয়েছে মার্চের শুরুতেই। তবে এই নিম্নচাপের প্রত্যক্ষ প্রভাব বঙ্গে পড়বে না। পরোক্ষ প্রভাব হিসেবে বাতাসে বৃদ্ধি পেতে পারে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। ফলে তাপমাত্রা এবং জলীয় বাষ্পের যুগলবন্দিতে দক্ষিণবঙ্গের গাঙ্গেয় ভাগে অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হতে পারে। 

আরও পড়ুন-বীভত্স ভ্যালেন্টাইন! ডিনারের পরই গ্লাভস পরে স্ত্রীর গলা কাটল CA স্বামী, গোলাপের বদলে...

আরও পড়ুন-প্রবীণ বাম নেতার বড় মেয়ে তৃণমূল কাউন্সিলর, আর ছোট মেয়ে যোগ দিলেন বিজেপিতে!

উত্তরেও চড়ছে পারদ। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে কমছে রাতে এবং ভোরে শীতের দাপট। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে শীতের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের বিভিন্ন অঞ্চলে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব কাটলেও উত্তরের পার্বত্য দুই জেলা ছাড়া শীতের হালকা আমেজ আর ফেরার সম্ভবনা ক্ষীণ।

কলকাতায় রাতেও গায়েব হয়ে গেল শীতের ন্যূনতম আমেজ। কাল রাতে কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি অতিক্রম করল। আজ রাতে ১৮ ডিগ্রিতে পৌঁছাতে চলেছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। আগামী সোমবারের মধ্যে রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯ অতিক্রম করে যেতে পারে। কলকাতায় গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯ ছাড়িয়ে গেছে। আজ সেই তাপমাত্রা ৩০ ছুঁই ছুঁই হতে চলেছে। সোমবারের পর সেই তাপমাত্রা ধাপে ধাপে ৩২ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছে যাবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Weather updateBengal WeatherSummer in Bengal
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal: বিগ ব্রেকিং! ভোটের আগেই সামনে এল ভয়ংকর তথ্য, এখনও নথি আপলোড না হওয়ায় ভোটার তালিকা থেকে বাদ বিরাট সংখ্যক ভোটার...
.

পরবর্তী খবর

Bangladesh Minister Shama Wabed: বাবা ছিলেন জিয়া সরকারের মন্ত্রী, মেয়ে এলেন তারেকের মন্ত্রিস...