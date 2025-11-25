SSC TET Exam: TET উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বিরাট দুঃসংবাদ! হাইকোর্ট জানাল বড় আপডেট...এবার কী করবেন চাকরীপ্রার্থীরা?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
TET candidate age consideration: ২০১৬ সালের প্রার্থীরা ছাড় পাচ্ছেন, ২০২২ সালের প্রার্থীরা কেন পাবেন না? মামলাকারীদের (২০২২ সালের চাকরিপ্রার্থী) দাবি, এসএসসি ২০২২ সালে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার কথা বললেও আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকার কারণে তা করেনি। ফলে, ২০২২ সালের অনেক যোগ্য প্রার্থী ২০২৫ সালের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ বয়সসীমা (৪০ বছর) পেরিয়ে গিয়েছেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 25, 2025, 04:56 PM IST
অর্ণবাংশু নিয়োগী: ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ (TET Pass Candidate) প্রার্থীদের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বয়স ছাড়ের সুযোগ দেওয়ার আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট (Kolkata High Court)। বয়সসীমায় ছাড় দিয়ে ২০২৫ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে চেয়ে মামলা করেছিল প্রার্থীরা। কিন্তু এতে আপত্তি জানিয়েছেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।  

আবেদনকারীদের আইনজীবী বিক্রম ব্যানার্জির যুক্তি, এর আগেও আদালত এই ধরনের একটি মামলায় ২০১৭ সালের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছিল।

প্রাথমিক বোর্ডের যুক্তি, ২০১৬ সালের রুল চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। ওই রুলে কোনও ভাবেই হস্তক্ষেপ করা যায় না। 

বিচারপতি বসু পর্যবেক্ষন, 'তৎকালীন একক বেঞ্চে পর্ষদের যুক্তি আলাদা ছিল'।

প্রসঙ্গত, স্কুল সার্ভিস কমিশনের (SSC) নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বয়সে ছাড় দেওয়া নিয়ে একটি নতুন মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে।

মূল অভিযোগ:
২০১৬ সালের প্রার্থীরা ছাড় পাচ্ছেন, ২০২২ সালের প্রার্থীরা কেন পাবেন না?

মামলাকারীদের (২০২২ সালের চাকরিপ্রার্থী) দাবি, এসএসসি ২০২২ সালে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার কথা বললেও আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকার কারণে তা করেনি।

ফলে, ২০২২ সালের অনেক যোগ্য প্রার্থী ২০২৫ সালের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ বয়সসীমা (৪০ বছর) পেরিয়ে গিয়েছেন।

 মামলাকারীদের দাবি:
এসএসসি ২০১৬ সালের চাকরিপ্রার্থীদের বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় ছাড় দিয়েছে। তাই, ২০২২ সালের চাকরিপ্রার্থীদেরও বয়সের ছাড় দিতে হবে।

তাঁদের আইনজীবী শামিম আহমেদ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই বিষয়টি উত্থাপন করেন।

আদালতের সিদ্ধান্ত:
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মামলাটি দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন।

এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে আগামী ১ জুলাই।

নতুন নিয়োগ বিধিতে পরিবর্তন:

এসএসসি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালের চাকরিহারাদের জন্য যে নতুন পরীক্ষার বিধি প্রকাশ করেছে, তাতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে:

লিখিত পরীক্ষা: ৬০ নম্বরের (আগে ছিল ৫৫)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সর্বোচ্চ ১০ নম্বর (আগে ছিল ৩৫)।

ইন্টারভিউ: ১০ নম্বর।

অভিজ্ঞতা ও 'লেকচার ডেমনস্ট্রেশন': সর্বোচ্চ ১০ নম্বর করে।

এই নতুন বিধিমালায় ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি তারিখ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৪০ বছর বয়সীরা আবেদন করতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে, যা নিয়েই মূলত নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

প্রসঙ্গত, একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগের ফল আগেই বেরিয়েছে। গতকাল স্কুল সার্ভিস কমিশনের (School Service Commission) দ্বিতীয় আরএলএসটির (নবম-দশম) ফল প্রকাশিত হয়েছে সোমবার (Monday 24th November)। তবে এদিন ফলপ্রকাশ হলেও ইন্টারভিউয়ের ভেরিফিকেশনে ডাক পাওয়া প্রার্থীদের তালিকা পরে প্রকাশ করা হবে। প্রসঙ্গত, এই স্তরে ২৩ হাজার ২১২টি শূন্যপদের জন্য পরীক্ষায় বসেছিলেন প্রায় ২ লক্ষ ৯৪ হাজার চাকরিপ্রার্থী।

