Barasat TET Agitation: 'আন্দোলনের নামে ব্যাভিচার', টেট উত্তীর্ণদের বিক্ষোভের মুখে এবার সাংসদ-বিধায়ক! বারাসতে...

Barasat TET Agitation: 'আন্দোলনের নামে ব্যাভিচার', টেট উত্তীর্ণদের বিক্ষোভের মুখে এবার সাংসদ-বিধায়ক! বারাসতে...
Barasat TET Agitation: আজ, বুধবার তৃতীয়ার দিনেই ২০২৩-এর TET-র ফলাফল। এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে সফল পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।
মনোজ মণ্ডল: পুজোর মুখে নিয়োগের দাবিতে ফের পথে ২০২২ সালে প্রাথমিকে টেট উত্তীর্ণ প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীরা। সাংসদ ও বিধায়কের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ। ধুন্ধুমারকাণ্ড বারাসাতে।
আজ, বুধবার বারাসতে রবীন্দ্রভবনে একটি অনুষ্ঠান ছিল শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর। অনুষ্ঠান শুরু আগেই রবীন্দ্রভবনের সামনে জমায়েত করেন ২০২২ সালে প্রাথমিকে টেট উত্তীর্ণরা। শুরু হয় বিক্ষোভ। যশোর রোডে শুয়ে পড়ে অবরোধেরও চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। এরপর সাংসদ সৌগত রায় ও বিধায়ক নির্মল ঘোষ যখন পৌঁছন, তখন তাঁদের গাড়ি আটকে দেওয়া হয়। পুলিসের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন টেট উত্তীর্ণরা। শেষে লাঠিচার্জ করে কোনওমতো পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিস। আটক করা হয় বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীদের।
পানহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ বলেন, 'সবারই আন্দোলন করার অধিকার আছে। আমাদের তো ওখানে মিটিং ছিল, আমাদেরও তো যাওয়ার অধিকার আছে। যেভাবে নিজের অধিকারকে প্রয়োগ করবে, আর আমাদের অধিকারকে... এটা আমি সমচিন মনে করি না'। তাঁর সাফ কথা, 'এটা আন্দোলনের নামে ব্যাভিচার। সৌগতদা সিনিয়র লোক। আমি, জেলার সবচেয়ে সিনিয়র। ওরা অশোভনীয় কাজ করেছে। আন্দোলন করুক, কিন্তু তার মানে এই নয় অসভ্য ভাষায় গালাগাল দেব, মন্ত্রীদের গালাগাল দেব। এটা ঠিক নয়'।
এদিকে, আজ, বুধবার তৃতীয়ার দিনেই ২০২৩-এর TET-র ফলাফল। এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে সফল পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি জানিয়েছেন, পূর্ববর্তী টেট পরীক্ষাগুলিতে যাঁরা যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে থেকে নিয়োগের জন্যও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শীঘ্রই শূন্যপদ পূরণের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে চলেছে'।
প্রাথমিক টেট পাশ করেও কেন নিয়োগপত্র মিলছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে লাগাতার। ২০২২ এবং ২০২৩ টেট উত্তীর্ণরাও লাগাতার আন্দোলন করে আসছিলেন। অবশেষে আজ, বুধবার ২০২৩-এর ফল প্রকাশিত হল। ২০২৩ সালের এই টেট পরীক্ষার ফলপ্রকাশ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল মূলত ওবিসি মামলা নিয়ে। ২০১৭ সালের টেটে ২৩টি প্রশ্ন ভুল থাকার অভিযোগ নিয়ে মামলা হয়। ২০২২ সালের টেটে ২৪টি প্রশ্ন ভুল থাকার অভিযোগেও মামলা হয়। অভিযোগ খতিয়ে দেখে বিশদে রিপোর্ট দেয় বিশেষজ্ঞদের কমিটি। জটিলতার কারণে ২০২৪ সালের টেট বাতিল হয়ে যায়।
