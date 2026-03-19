R G kar case: ভোটের সবচেয়ে বড় ব্রেকিং: পানিহাটিতে বিজেপির চমক, এবার সরাসরি রাজনীতিতে আরজি কর নির্যাতিতার মা

R G Kar Case Update: নির্যাতিতার মা-বাবা আরও জানান যে, যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে তাঁর মেয়ের মৃত্যু হয়েছে, তিনি সেই দুর্নীতি জানতে চান। প্রভাবশালী হলে তাঁর মেয়েকে মরতে হত না।

Reported By: রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 19, 2026, 03:05 PM IST
R G kar case: ভোটের সবচেয়ে বড় ব্রেকিং: পানিহাটিতে বিজেপির চমক, এবার সরাসরি রাজনীতিতে আরজি কর নির্যাতিতার মা
আর জি করের নির্যাতিতার মা-বাবা

বরুণ সেনগুপ্ত: আরজি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে। কিছুদিন আগেই পানিহাটিতে নির্যাতিতার বাড়িতে প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং-সহ স্থানীয় নেতৃত্বের আচমকা সফর ঘিরে তীব্র জল্পনা শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। বিশেষ করে ভোটের মুখে এই সাক্ষাৎ কি নিছকই ‘সৌজন্য’, নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে কোনও নির্বাচনী অঙ্ক, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল।

আর এবার সবথেকে বড় খবর,  বলা যায় বিগ বিগ ব্রেকিং, পানিহাটিতে বিজেপির প্রার্থীতে সবথেকে বড় চমক, রাজনীতির ময়দানে আরজি কর নির্যাতিতার মা।

বিজেপি নেতারা নির্যাতিতার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরই নির্যাতিতার মায়ের একটি বয়ান জল্পনার আগুনে ঘি ঢেলেছে। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্ট জানান, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার মতো মানসিক প্রস্তুতি তাঁর নেই। তিনি বলেন, 'অনেকেই আমাকে প্রার্থী হতে বলছেন, কিন্তু আমি মেয়ের বিচারের দিকে তাকিয়ে আছি।' তাঁর এই মন্তব্যের পরই গুঞ্জন ছড়িয়েছে যে, আসন্ন নির্বাচনে গতবারের আসন ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি নেতৃত্ব কি শেষ পর্যন্ত নির্যাতিতার পরিবারকে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামাতে চাইছে?

এরকম জল্পনার মধ্যেই আরজি কর নির্যাতিতার মা-বাবা সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন যে, মাত্র একদিনের মধ্যেই তিনি ঠিক করেন যে,বিজেপির হয়ে ভোটে দাঁড়াবেন। তার কারণ হিসেবে বারবার জানান যে, তাঁর মেয়ের মৃত্যুর পর থেকেই বিভিন্ন দল-সহ সিপিআইএম বারবার নির্যাতিতার মৃত্যুকে নিয়ে ভোট প্রচর করছে। তাঁর মেয়ে কখনই রাজনীতি পছন্দ করতেন না। কিন্তু মেয়ের মৃত্যুর পর, তার চলে যাওয়াকে যেভাবে ভোট প্রচারের হাতিয়ার করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো। তাতে তিনি খুবই ক্ষুব্ধ, বিরক্ত। তাই সরাসরি রাজনীতির ময়দানে তিনি আসতে চান মেয়ের ন্যায় বিচারের জন্য।

নির্যাতিতার মা-বাবা আরও জানান যে, যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে তাঁর মেয়ের মৃত্যু হয়েছে, তিনি সেই দুর্নীতি জানতে চান। প্রভাবশালী হলে তাঁর মেয়েকে মরতে হত না। তাই ভোটে জিতে তিনি মেয়ের মৃত্যুর সুবিচার চান। লড়তে চান অনেক দূর। 

কে বিরোধী তা দেখার দরকার নেই। বিরোধী যেই হোক, দুর্নীতিবাজ তৃণমূলকে সমূলে উত্‍পাট করতে নির্যাতিতার মা ভোটে লড়বেনই। সঙ্গে এও জানান যে, তাঁরা লুকিয়ে থাকতে চান না, মুখ দেখাতে চান। সামনে আসতে চান। মেয়ের মৃত্যুর ন্যায়বিচার চান। প্রস্তাব অনেকদিন আগেই এসেছিল, কিন্তু সংশয়ে ছিলেন তারা। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজনীতিতে আসবেন।

তাঁদের যদি অর্থবল থাকত, তাহলে মেয়েকে এভাবে মরতে হত না। ন্যায়বিচার পেতে এত দেরি হত না। বামেরা ভোট কাটাকাটি করে তৃণমূলকে রাস্তা প্রশস্ত করে দিচ্ছে জেতার। তাই বিজেপি একমাত্র রাস্তা বলেই তাঁরা মনে করেছেন।

তদন্তের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করে নির্যাতিতার মা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, সিবিআই-কে নানা ক্লু দেওয়া সত্ত্বেও তারা তদন্তে গতি আনছে না। এমনকি, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বারবার দেখা করার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। বিচারকের মামলা থেকে সরে যাওয়া নিয়েও হতাশা প্রকাশ করেছে পরিবারটি।

অন্যদিকে, বিজেপি নেতা অর্জুন সিং এই সফরকে ‘নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ’ বলে দাবি করেছেন। তাঁর মতে, কোনও রাজনৈতিক আলোচনা হয়নি, বরং বিচার না পাওয়া নিয়ে পারিবারিক কথা হয়েছে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিচারের দাবিতে শুরু হওয়া অরাজনৈতিক আন্দোলন এখন ক্রমেই রাজনীতির কানাগলিতে হারিয়ে যাচ্ছে। চরম সংকটের সময় পাশে থাকা অনেক সাধারণ মানুষও এখন পরিবারের থেকে দূরত্ব তৈরি করেছেন। ভোটের ময়দানে এই ইস্যুকে বিজেপি কতটা কাজে লাগাতে পারবে, তা সময়ই বলবে।

 

