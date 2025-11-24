Bengal Weather Update: গভীর নিম্নচাপ পরিণত হচ্ছে! জাঁকিয়ে শীতের আশা নিভিয়ে শেষ সপ্তাহেই আসছে ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়...

Bengal Weather Update: গভীর নিম্নচাপ পরিণত হচ্ছে! জাঁকিয়ে শীতের আশা নিভিয়ে শেষ সপ্তাহেই আসছে ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়...
West Bengal Weather Update: দক্ষিণে সকালে কুয়াশা। পরে পরিষ্কার। কলকাতায় ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরেই পারদ। পশ্চিমের জেলায় ১৪/১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।
অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে সামান্য বৃষ্টি। দক্ষিণবঙ্গে মোটের ওপর শুষ্ক আবহাওয়া আরও ৪ দিন। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। দক্ষিণে সকালে কুয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। সকালে এবং রাতে হালকা শীতের আমেজ উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলায়। গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে মনোরম আবহাওয়া আপাতত ৪ দিন। কলকাতায় ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরেই পারদ। পশ্চিমের জেলায় ১৪/১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে।
কুয়াশার দাপট:
আগামী ৩/৪ দিন কুয়াশার দাপট বাড়বে রাজ্যে। উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা। খুব সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতে কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার:
সুস্পষ্ট নিম্নচাপ দক্ষিণ আন্দামান সাগরে। এর প্রভাবে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে। ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলে এর নামকরণ হবে সেনিয়ার। সেনিয়ার নামের অর্থ সিংহ। নাম সৌদি আরবের দেওয়া। তবে এর সরাসরি কোনও প্রভাব নেই বাংলায়। তবে দুর্যোগ আন্দামানে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া প্রবল বর্ষণ ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা। পর্যটক ও মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা আবহাওয়া দফতরের।
বঙ্গোপসাগরে আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় গভীর নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে দক্ষিণ সাগরে। ইতিমধ্যেই সিস্টেমটি নিম্নচাপ থেকে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে দক্ষিণ আন্দামান সাগর ও সংলগ্ন মালাক্কা প্রণালীতে। চলতি সপ্তাহে এই সিস্টেম বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। সেক্ষেত্রে বঙ্গে নভেম্বরে আর জাঁকিয়ে শীতের কোনও আর আশা রইল না।
দক্ষিণবঙ্গে:
দক্ষিণবঙ্গে আপাতত অন্তত ৪ দিন শুষ্ক আবহাওয়া। তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে তাপমাত্রা। শুষ্ক হাওয়ায় শীতের আমেজ। রাতে শিশির এবং খুব সকালে দু এক জায়গায় হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা।
কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উপকূলের জেলাগুলিতে কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
উত্তরবঙ্গে:
আগামী ২৪ ঘণ্টায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা দার্জিলিং এর পার্বত্য এলাকায়। বৃষ্টি হলে তাপমাত্রা কমতে পারে দার্জিলিং এর পার্বত্য এলাকায়। বাকি উত্তরবঙ্গেও আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির সম্ভাবনা শুধুমাত্র পার্বত্য এলাকায়। স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড়সড় কোনও পরিবর্তন নেই।
কলকাতা:
কলকাতায় সকালে খুব মৃদু কুয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। তাপমাত্রায় আগামী অন্তত ৬ দিন বড়সড় পরিবর্তন নেই। আজকেও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে।সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮.৭ ডিগ্রি থেকে নেমে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
ভিন রাজ্যে:
কেরল ও মাহেতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা লাক্ষাদ্বীপে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ভারী বৃষ্টি হবে তামিলনাড়ু পন্ডিচেরি এবং করাইকালে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে।
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা লাক্ষাদ্বীপ কেরালা, মাহে, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাডু, পন্ডিচেরি, করাইকালে।আন্দামান সাগর ও দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন এলাকায় সমুদ্র উত্তাল থাকবে। দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের কিছু এলাকাতেও সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ৪৫ থেকে ৫৫ কিলোমিটার সর্বোচ্চ ৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় হতে পারে। দক্ষিণ আন্দামান সাগরের কিছু অংশে ঝড়ের গতিবেগ ৬৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় হতে পারে।
