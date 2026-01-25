Bengal Weather Update: পূর্বাভাসই সত্যি! কমছে শীতের দাপট, বাড়ছে তাপমাত্রা...
West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশা ও দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে। তাপমাত্রা কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে
অয়ন ঘোষাল: আজ রবিবার ও সোমবার ফের বাড়বে তাপমাত্রা। সকালে শীতের আমেজ। বেলা বাড়লে শীত উধাও। সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কতা। পরে পরিষ্কার আকাশ। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশা থাকবে সোমবার পর্যন্ত। দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা।
সিস্টেম:
জম্মু-কাশ্মীর ও সংলগ্ন পাকিস্তানের উপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। উত্তর-পশ্চিম ভারতে রয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। নতুন করে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে ২৬ জানুয়ারি সোমবার। দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগর থেকে তামিলনাডু এবং শ্রীলঙ্কা উপকূল পর্যন্ত অক্ষরেখা।
দক্ষিণবঙ্গ:
সকালের দিকে হালকা কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে। ঘন কুয়াশার কোনও সতর্কবার্তা নেই। মাঝারি কুয়াশা বা কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতে সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা।
শীতের আমেজ একটু কমল। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আজ ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিনের বেলায় শীতের আমেজ কমবে। সকাল এবং সন্ধ্যার দিকে শীতের আমেজ বজায় থাকবে। বড়সড় পরিবর্তন নেই; তবে ওঠা নামা করবে তাপমাত্রা। তাপমাত্রা ফের ঊর্ধ্বমুখী হবে রবিবার ও সোমবার। কলকাতায় ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং পশ্চিমের জেলায় ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে পারদ।
উত্তরবঙ্গ:
উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা আগামী সোমবার পর্যন্ত। প্রায় সব জেলাতেই বেশ কিছু এলাকায় মাঝারি মানের কুয়াশার সম্ভাবনা। তবে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পার্বত্য এলাকা থেকে সমতল বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায়। ঘন কুয়াশা সতর্কবার্তা সব থেকে বেশি দার্জিলিং এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। কিছু জায়গায় ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা থাকবে দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর ছাড়াও জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলাতে। সোমবার সকাল পর্যন্ত এই সতর্কবার্তা আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।
উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোনও হেরফের নেই আগামী পাঁচ দিন। একই রকম আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় ১০ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে।
কলকাতা:
আজ ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পারদ। রাত ও দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিক এর ওপরে। কাল আরও একটু বাড়তে পারে তাপমাত্রা। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রায় বড়সড় পরিবর্তন নেই। এক দু ডিগ্রির মধ্যেই তাপমাত্রা ওঠানামা করবে। পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।
কলকাতার তাপমান:
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.৪ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.৪ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪১ থেকে ৯৫ শতাংশ।
ভিন রাজ্যে:
প্রবল বৃষ্টি দক্ষিণ ভারতে। ভারী বৃষ্টি হবে তামিলনাড়ু, পন্ডিচেরি, করাই কালে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা। শৈত্য প্রবাহের সতর্কতা রাজধানী দিল্লিতে। পঞ্জাব, চন্ডিগড়, হরিয়ানা ও রাজস্থানেও শৈত্য প্রবাহ। হিমাচল প্রদেশেও শৈত্য প্রবাহের সতর্কবার্তা।
