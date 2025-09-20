Bengal Weather Update: মহালয়া থেকেই শুরু নিম্নচাপের খেলা! গোটা পুজোতেই বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ ব্যাপক বৃষ্টি...

Bengal Weather Update: মহালয়া থেকেই শুরু নিম্নচাপের খেলা! গোটা পুজোতেই বজ্রবিদ্যুত্-সহ ব্যাপক বৃষ্টি...
West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে। ২৩ সেপ্টেম্বর বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি উপকূলে। বৃষ্টি বাড়বে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি আরও ৪৮ ঘণ্টা। আজ অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে ২ জেলায়। মহালয়া থেকে বৃষ্টি কমলেও অষ্টমীতে বাড়বে বৃষ্টি।
অয়ন ঘোষাল: পুজোর মুখেই নিম্নচাপ! পুজোর মাঝেও ঘূর্ণাবর্ত শক্তিশালী হতে পারে। ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ। ৩০ সেপ্টেম্বর ফের ঘূর্ণাবর্ত। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে। এর ফলে চতুর্থী থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা পুজোয়। নবমীর রাত থেকে ফের ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।
মহালয়া:
রবিবার মহালয়াতে সকাল সকাল তর্পণ করে নিন। মহালয়ার দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে সকালের দিকে। বিকেল বা সন্ধ্যের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। রাজ্যের কিছু জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ স্থানীয়ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বেশিরভাগ জেলার বেশিরভাগ অংশেই আংশিক মেঘলা আকাশ; আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি থাকবে।
দক্ষিণবঙ্গ:
দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে মঙ্গলবার। উপকূলের তিন জেলায়। আগামী কয়েক দিন বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। তবে জলীয় বাষ্পের কারণে বৃষ্টি না হলেই অস্বস্তি। মূলত মেঘলা আকাশ। কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সতর্কতা।
আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা নয় জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বীরভূম, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদের বেশিরভাগ এলাকাতে। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে।
উত্তরবঙ্গ:
উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দার্জিলিং-সহ ওপরের পাঁচ জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। কাল থেকে কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। শনিবার থেকে মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কমবে থাকবে।
আজ অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা দার্জিলিং কালিম্পং এবং কোচবিহার জেলাতে। আগামীকাল দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টি সব জেলাতেই। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সতর্কতা। মহালয়া একদিন রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে।
কলকাতা:
আজ আংশিক মেঘলা আকাশ। বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি। না হলেই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ও ফিল লাইক টেম্পারেচার বেশি মনে হতে পারে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। মহালয়ার দিন সকালের দিকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে। বেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা। মঙ্গলবার বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা।
কলকাতার তাপমান:
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.৪ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৪ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮১ থেকে ৯৪ শতাংশ।
