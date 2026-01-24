English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Beldanga Unrest: খুন-ই হননি বেলডাঙার সেই পরিযায়ী শ্রমিক! ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বেরিয়ে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য...

Beldanga Update: ঝাড়খণ্ডে কাজে গিয়ে মৃত বেলডাঙার বাসিন্দা আলাউদ্দিন শেখের মৃত্যুর নেপথ্যে কোনও ফাউল প্লে খুঁজে পায়নি মুর্শিদাবাদ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল বা SIT। আলাউদ্দিন শেখ আত্মহত্যা করেছে বলে রিপোর্ট পেশ করল বিশেষ তদন্তকারী দল। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 24, 2026, 12:09 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেলডাঙাকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মোড়। যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে রীতিমত রণক্ষেত্র রূপ ধারণ করে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা, সেই শ্রমিক খুন হননি বলে দাবি পুলিসের। জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের পুলিসের বিশেষ তদন্তকারী দল বা SIT ঝাড়খণ্ডে গিয়ে মৃত পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের মৃত্যু সংক্রান্ত তদন্ত শুরু করে। ঝাড়খণ্ডে ভাড়াবাড়িতে থাকতেন আলাউদ্দিন শেখ। তদন্তের সময়, সাব-ইন্সপেক্টর স্থানীয় জেলা পুলিসের সহায়তায় ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখেন। এলাকার ৮-১০ জন বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়, কিন্তু তারা খুনের কোনও ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেননি।

আলাউদ্দিন শেখের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়। যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, জীবিত অবস্থায় গলায় ফাঁস লাগার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অর্থাত্‍ আত্মহত্যার কারণে আলাউদ্দিনের মৃত্যু হয়েছে। এমনকী আলাউদ্দিনের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ হিসেবে উল্লেখ ঝাড়খন্ড পুলিসের। অতএব এটি নিছক মানসিক অবসাদ থেকে আত্মহত্যার ঘটনা।

আলাউদ্দিন শেখের মৃতদেহ সিলিং ফ্যান থেকে নামান কাসিম শেখ। তাঁর বক্তব্যও রেকর্ড করে মুর্শিদাবাদ পুলিস। তিনি খুনের বা অপ্রীতিকর কোনও ঘটনা হওয়ার ইঙ্গিত দেননি। মৃতের মামাতো ভাই এরশাদ শেখেরও বক্তব্য নেওয়া হয়, এবং তাঁর বক্তব্যে খুনের কোনও প্রমাণ ছিল না।

উল্লেখ্য, গত ১৬ এবং ১৭ জানুয়ারি বেলডাঙার মহেশপুর এবং বড়ুয়া মোড় উপর্যুপরি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রেল রাস্তা অবরোধ ট্রেন অবরোধ, সরকারি বেসরকারি সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতি হয়। জাতীয় সড়ক অবরোধ। যার জেরে বিশাল যানজটের সৃষ্টি হয়। তবে এখানেই থেমে থাকেনি। অশান্তি সংক্রান্ত খবর করতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয় জি ২৪ ঘণ্টার সাংবাদিক সোমা মাইতি এবং চিত্র সাংবাদিক রঞ্জিত মাহাতোকে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হতে দুই সাংবাদিককে।

প্রসঙ্গত, এই অশান্তির ঘটনায় ২২ জানুয়ারি গ্রেফতার করা হয় মূল চক্রী শওকত আলী আলবানিকে। জানা গিয়েছে, শওকত আলী আলবানি দূর থেকে উস্কানিমূলক পোস্ট করে অশান্তিতে ইন্ধন যোগায়। আলবানি বেলডাঙার উত্তপ্ত পরিস্থিতির দুদিনের একদিনও কোনও ঘটনাস্থলেই ছিল না। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার রাতে তার করে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট থেকেই উস্কানি ইন্ধন পেয়েছে। সেই অভিযোগেই তাকে গ্রেফতার করা হয়।

 

অন্য়দিকে, জি ২৪ ঘণ্টার সাংবাদিক সোমা মাইতিকে আক্রমণের ঘটনা এবং সবমিলিয়ে ৩০ জনকে আটক করে মুর্শিদাবাদ পুলিস। এরমধ্যে সোমা মাইতিকে আক্রমণের মূল ইন্ধন এবং উস্কানি দেওয়া মতিউর রহমান আছে। বেলডাঙার বাসিন্দা এবং জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ূন কবীর মতিউর রহমানকে স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে শনাক্ত করেন।

