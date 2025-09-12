English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Uttarpara Murder by Kitchen Stone: খবর পেয়ে নিহতের মা ও দিদি নেশামুক্তি কেন্দ্রে যান। রক্তাক্ত জখম অবস্থায় তাঁকে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 12, 2025, 02:21 PM IST
Uttarpara Horror: হাড়হিম! রান্নাঘরের চাবি খুলে শিলনোড়া এনে তাই দিয়ে থেঁতলে-থেঁতলে ভয়ংকর খুন নেশামুক্তি কেন্দ্রে...তারপর...

বিধান সরকার: উত্তরপাড়ার (Uttarpara) নেশা মুক্তি কেন্দ্রের কর্নধারকে শিলনোড়া দিয়ে থেঁতলে খুন করে পলাতক ২ আবাসিক! চাঞ্চল্যকর ঘটনার  তদন্ত শুরু করেছে উত্তরপাড়া থানার পুলিস (Uttarpara Police Stn)।

থেঁতলে খুন 

উত্তরপাড়ার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর এলাকায় টাইম টু চেঞ্জ নামে একটি নেশামুক্তি কেন্দ্র রয়েছে। যার কর্নধার ছিলেন মদন রানা। মদন ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃনমূল কাউন্সিলরের প্রাক্তন স্বামী। আজ, শুক্রবার ভোরে ওই নেশামুক্তি কেন্দ্রের দুই আবাসিক মদনকে শিলনোড়া দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করে বলে অভিযোগ। অন্য এক আবাসিককেও মারধর করে পালিয়ে যায় তারা।

নেশামুক্তি কেন্দ্রে

ঘটনার খবর পেয়ে মদনের মা ও দিদি নেশামুক্তি কেন্দ্রে যান। রক্তাক্ত জখম অবস্থায় যুবককে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মদন রানার বিরুদ্ধেও এর আগে প্রতারণার অভিযোগ ছিল। তিনি গ্রেফতারও হয়েছিলেন। তিনি নিজেও নেশা করতেন। বছর পাঁচেক আগে উত্তরপাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে নেশামুক্তি কেন্দ্র খোলেন।

আবাসিক-কেলেঙ্কারি

মদনের দিদি নন্দিতা ভারমা বলেন,পৌনে সাতটা নাগাদ খবর পাই ভাইকে মারধর করা হয়েছে। তারপর সেন্টারে এসে আমরা দেখি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তখনও আমার ভাইয়ের শ্বাস চলছিল। শুধু মাথায় আঘাত করেছে শরীরে কিছু করেনি। ডাক্তার দেখে বলেন, আর একটু আগে আনতে পারলেন না। ২০-২২ জন আবাসিক ছিল। এই ঘটনার পর তারা বেশিরভাগই চলে গিয়েছে ট্রেন ধরে।

ভোরে রান্না ঘরের চাবি খুলে

পুলিসসূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত আবাসিকরা পুজোর আগে বাড়ি যেতে চাইছিলেন। তাদের ছাড়তে রাজি ছিলেন না মদন। তাই নিয়ে বচসা হয়। আজ ভোরে রান্না ঘরের চাবি খুলে শিলনোড়া নিয়ে এসে নেশামুক্তি কেন্দ্রের মালিকের উপর চড়াও হয় অভিযুক্ত আবাসিকরা। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত করছে পুলিস। অভিযুক্তদের বাড়ি দমদম বেলঘরিয়া এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। তাদের গ্রেফতার করতে তৎপর হয়েছে পুলিস।

