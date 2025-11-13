Big Update on SIR in Bengal: এনুমারেশন ফর্ম পেয়েছেন? সোমবারই জমা দেওয়ার শেষ দিন, না হলে লিস্টে নাম থাকবে না! যদিও...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
SIR in Bengal: SIR প্রক্রিয়া নিয়ে এখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে। কে ফর্ম ফিল আপ করবেন, কোন ভাষায় তা ফিল আপ করতে হবে, এমনকী কোন কালি দিয়ে ফর্মে লিখতে হবে, তা নিয়েও এনুমারেশন পর্বের মাঝেই বিস্তর প্রশ্ন উঠছে। ভোটারদের মনের সংশয় কাটাতে তাই জবাব নিয়ে হাজির নির্বাচন কমিশন। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 13, 2025, 09:27 PM IST
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, সোমবার থেকেই শুরু হবে ফর্ম জমা নেওয়ার কাজ। শনিবারের মধ্যে এনুমারেশন‌ ফর্ম বিলি শেষ করা হবে। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের মধ্যে আলোচনা। সেই আলোচনাতেই এই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে শেষ ধাপে সময় সবথেকে বেশি লাগে, তবে চেষ্টা করা হচ্ছে চলতি সপ্তাহেই ফরম বিলি শেষ করার। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। গতকাল (১২.১১.২০২৫) বিকেল ৪টে পর্যন্ত রাজ্যে ৬.৮৭ কোটিরও বেশি শুমারি ফর্ম (Enumeration Forms) বিতরণ করা হয়েছে।

SIR প্রক্রিয়া নিয়ে এখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে। কে ফর্ম ফিল আপ করবেন, কোন ভাষায় তা ফিল আপ করতে হবে, এমনকী কোন কালি দিয়ে ফর্মে লিখতে হবে, তা নিয়েও এনুমারেশন পর্বের মাঝেই বিস্তর প্রশ্ন উঠছে। ভোটারদের মনের সংশয় কাটাতে তাই জবাব নিয়ে হাজির নির্বাচন কমিশন। 

অপরদিকে, কলকাতা সহ শহরাঞ্চলে বেশকিছু বহুতলে নির্দিষ্ট ভোটারকে বারবার না পেয়ে সেই ভোটারের এনিউমারেশন ফর্ম চলে যাচ্ছে ই আর ওর (ERO) কাছে। এই ধরনের বহুতল বাসিন্দা সংখ্যা খুব কম নয়। কলকাতা ছাড়াও আসানসোল, খড়্গপুরেও এই চিত্র ধরা পড়েছে। অ্যাপে হয়ত দেখাচ্ছে, ভোটার গণনা পত্র বিলি হয়ে গেছে কিন্তু আদতে তা হয়নি। এই ধরনের বহু তল বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে। বেশ কিছু বস্তি অঞ্চলেও একই চিত্র। কিছু কিছু বস্তি বর্তমানে আর বস্তি নেই। হয় সেখানে বহুতল না হলে অন্য কিছু। সেই বস্তির বাসিন্দাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই সমস্ত ভোটারদের নাম আগামী ৯ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকায় থাকবে না যেহেতু তারা ভোটার গণনা পত্র জমা দেননি। খসরা তালিকা সঙ্গে যে আরও একটি তালিকা ঝোলানো হবে সেখানে পরিষ্কার করে দেয়া হবে কাদের নাম বাদ গেল এবং কি কারণে বাদ গেল। ৯ ডিসেম্বরের পর এক মাস তারা সময় পাবেন নিজেদের নাম তালিকায় ঢোকাতে বা ভোটার কার্ডে কোন পরিবর্তন করতে চাইলে। 

বৃহস্পতিবার রাত ৮টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পঁচানব্বই শতাংশ গণনা পত্র বিলি হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে চিত্রটা খানিকটা অন্যরকম।
তবে এক্ষেত্রে আগামী ৯ই ডিসেম্বর থেকে ৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত যাদের নাম বাদ যাবে, নামের বানানে ভুল থাকবে, ঠিকানা পরিবর্তন করতে চায় এবং নতুন ছবি ব্যবহার করতে চায় এমন সব ভোটাররা নতুন করে আবেদন জানাতে পারবেন। তবে শহরাঞ্চলের ৩০ শতাংশেরও বেশি ভোটারের খোঁজ না পাওয়া চাওয়াটা নির্বাচন কমিশনের কাছে অন্যতম মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি বস্তি এলাকার বাসিন্দাদের যাদের নাম ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় রয়েছে তাদের নিয়েও চিন্তার ভাঁজ করেছে নির্বাচন কমিশনের কপালে। এখন দেখার বিষয় নির্বাচন কমিশন কত তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়।

