Bengal Weather Update: বেলা বাড়লে শীত উধাও! সপ্তাহের শেষে ধেয়ে আসছে বৃষ্টি, সঙ্গে...

West Bengal Weather Update: শীতের আমেজ কমল। রোদ উঠলেই শীতের আমেজ কমবে। আগামী পাঁচ থেকে সাত দিন তাপমাত্রার ওঠা নামা চলবে।
অয়ন ঘোষাল: পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাশ করার সময় এ সপ্তাহের শেষের দিকে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা। সিকিমে বৃষ্টি ও তুষারপাত। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় সামান্য সম্ভাবনা থাকছে।
শীতের আমেজ কমল। বেলা বাড়লে শীত উধাও। সকালে হালকা কুয়াশা। উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কতা নেই। মূলত পরিষ্কার আকাশ। রোদ উঠলেই শীতের আমেজ কমবে। স্বাভাবিকের ওপরে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। আগামী পাঁচ থেকে সাত দিন তাপমাত্রার ওঠা নামা চলবে। তবে দু ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যেই থাকবে তাপমাত্রার উঠানামা।
সিস্টেম:
একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। উত্তর-পশ্চিম ভারতে জম্মু-কাশ্মীর ও সংলগ্ন এলাকায় নতুন করে আবার ও মিডিল লেভেলের পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকেছে। নতুন করে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে ৩০ জানুয়ারি শুক্রবার। দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানের উপর একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গ:
সকালের দিকে হালকা কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে। বৃহস্পতিবারের পর কুয়াশার সম্ভাবনা আরও কমবে। দু-এক জায়গায় হালকা কুয়াশা খুব সকালের দিকে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতে সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সামান্য সম্ভাবনা। শীতের আমেজ ক্রমশ কমছে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আজ ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিনের বেলায় শীতের আমেজ কমবে। সকাল এবং সন্ধ্যের দিকে শীতের আমেজ বজায় থাকবে।
বড়সড় পরিবর্তন নেই; তবে ওঠা নামা করবে তাপমাত্রা। কলকাতায় ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং পশ্চিমের জেলায় ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে পারদ।
উত্তরবঙ্গ:
দার্জিলিংয়ে হালকা তুষারপাত; সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস। দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টি হতে পারে কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলাতেও। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবারের মধ্যে তৈরি হতে পারে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাস করার সময় বৃষ্টি তুষারপাত ও বৃষ্টি বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের।
উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা আপাতত আর নেই। সব জেলাতেই বেশ কিছু এলাকায় হালকা/মাঝারি মানের কুয়াশার সম্ভাবনা। শনিবার সকাল পর্যন্ত সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা বলে অনুমান আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোনও হেরফের নেই আগামী পাঁচ দিন। একই রকম আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় ১০ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে।
কলকাতা:
বাড়ল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। আজ ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পারদ। রাত ও দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রায় বড়সড় পরিবর্তন নেই। এক-দু ডিগ্রির মধ্যেই তাপমাত্রা ওঠানামা করবে। পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। পরিস্কার আকাশ। আগামী সাতদিন শুষ্ক আবহাওয়া। দিনের বেলায় শীত উধাও। সকালে আর সন্ধ্যায় শীতের হালকা অনুভূতি।
কলকাতার তাপমান:
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬.১ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৬ থেকে ৮৯ শতাংশ।
ভিন রাজ্যে:
ফের দুর্যোগের পরিস্থিতি জম্মু-কাশ্মীর-সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য এলাকায়। দমকা ঝোড়ো বাতাস কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। শিলা বৃষ্টি কোথাও ভারী বৃষ্টি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ, মোজাফফরাবাদ, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখন্ডে।
