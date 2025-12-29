English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Bengal Weather Update: বর্ষশেষে শীতের খেলা এন্ড! উষ্ণতার সঙ্গে হবে নতুন বছরের আগমন, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট...

West Bengal Weather Update: বর্ষ শেষের বাকি দিনগুলোতে জমিয়ে শীতের পরিস্থিতি। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে বর্ষবরণ কিছুটা উষ্ণ থাকতে চলেছে। নতুন বছরের শুরুতে ২ ডিগ্রি থেকে ৩ ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপমাত্রা।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 29, 2025, 09:44 AM IST
অয়ন ঘোষাল: ফের সামান্য কমল দিন ও রাতের তাপমাত্রা। ২২.৯ থেকে নেমে কাল দিনের তাপমাত্রা ২১.৪ ডিগ্রি। যা এই সময়ের স্বাভাবিকের তুলনায় ৪ ডিগ্রি কম। আবার ১৪ থেকে নেমে কাল রাতের তাপমাত্রা ১৩.৫ ডিগ্রি। স্বাভাবিকের তুলনায় সামান্য কম। বর্ষ শেষের দিনগুলিতে শীতের আমেজেই কাটবে। নববর্ষে শুরুতে সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রা।

রাজ্যে জমিয়ে শীতের পরিস্থিতি। তাপমাত্রা সামান্য বাড়ল। কলকাতায় তাপমাত্রা ফের ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। মঙ্গলবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকবে। বুধবার থেকে তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে। শুক্রবারের মধ্যে দুই-তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। বর্ষশেষ এবং বর্ষবরণ কিছুটা উষ্ণ থাকতে চলেছে। উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশা দার্জিলিং-সহ বেশিরভাগ জেলাতে। দার্জিলিং, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুরে চার জেলাতে ঘন কুয়াশার দাপট বেশি থাকবে। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘন কুয়াশার দাপট। 

সিস্টেম:
পরপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। জম্মু-কাশ্মীরে রয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। উত্তর-পশ্চিম ভারতে নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে কাল ৩০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার। উত্তরবঙ্গের উপর রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। গালফ অফ মানার এবং কোমোরিন এলাকায় রয়েছে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত।

দক্ষিণবঙ্গ: 

আগামী দু-দিন প্রায় একই রকম তাপমাত্রা থাকবে। বর্ষ শেষের বাকি দিনগুলোতে জমিয়ে শীতের পরিস্থিতি। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে ফের বছরের শুরুতে ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে পারদ। ৩১ ডিসেম্বর থেকে ঊর্ধ্বমুখী হবে পারদ। তবে বড়সড় ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। নতুন বছরের শুরুতে ২ ডিগ্রি থেকে ৩ ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপমাত্রা।

দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পশ্চিমের জেলার তাপমাত্রা। আগামী কয়েকদিন পশ্চিমের জেলাগুলিতে ৯ থেকে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উপকূলের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৩ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। 

উত্তরবঙ্গ: 
উত্তরবঙ্গ জুড়ে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা উত্তরবঙ্গে। আজ ও কাল পার্বত্য এলাকা সহ কয়েকটি জেলায় ঘন কুয়াশা কিছু এলাকায়। দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহারে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা বেশিরভাগ জায়গায়। দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে। কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদাতেও বিক্ষিপ্তভাবে ঘন কুয়াশা। দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে। খুব সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি। পরে পরিষ্কার আকাশ কোথাও কোথাও দিনভর আংশিক মেঘলা আকাশ ও কুয়াশার সম্ভাবনা।

দার্জিলিং জেলা সহ-সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ৫ থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে। পার্বত্য এলাকা এবং ওপরের দিকের পাঁচ জেলাতে তাপমাত্রা ১০ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে। মালদা ও সংলগ্ন জেলাতে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের নিচের দিকে ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা।

কলকাতা: 
শীতলতম দিন কাটিয়ে তাপমাত্রা বাড়লো কলকাতায়। পরপর দুদিন ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপমাত্রা ছিল। তারপর সামান্য বেড়ে কলকাতায় ১৪ ডিগ্রিতে উঠেছিল পারদ। গতকাল ফের নেমে ১৩-এর ঘরে। আরো দু-তিন দিন একই রকম আবহাওয়া। মঙ্গলবার থেকে তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে সামান্য। তাপমাত্রা বাড়বে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা ও পরে পরিষ্কার আকাশ। সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। 

কলকাতার তাপমান:
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩.৫ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২১.৪ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৮ থেকে ৯১ শতাংশ।

ভিন রাজ্যে:

শৈত্য প্রবাহের সর্তকতা ও পরিস্থিতি রাজধানী দিল্লি, পঞ্জাব, চন্ডিগড়, হরিয়ানা এবং রাজস্থানে। ছত্তীসগঢ় এবং মধ্যপ্রদেশেও শৈল্য প্রবাহের পরিস্থিতি। চরম শীতল দিনের পরিস্থিতি পূর্ব উত্তর প্রদেশে। শীতল দিনের পরিস্থিতি বিহার পশ্চিম, উত্তর প্রদেশে। 

