West Bengal Weather Update: তাপমাত্রা এক ধাক্কায় নামল অনেকটাই, কতদিন থাকবে শীতের এই আমেজ?

West Bengal Weather Update: তাপমাত্রা এক ধাক্কায় নামল অনেকটাই, কতদিন থাকবে শীতের এই আমেজ?
West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন নেই আগামী ৪-৫ দিনে। স্বাভাবিকের তুলনায় তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে থাকবে
অয়ন ঘোষাল: কলকাতায় তাপমাত্রা নামল ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই অনেকটা নামল পারদ। রাজধানী দিল্লি থেকে ছত্তীসগঢ়ে শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি। শীতল পশ্চিমী হাওয়ায় কলকাতার তাপমাত্রা আগামী পাঁচ দিন এরকমই থাকবে। পশ্চিমের জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রির ঘরে। বাংলা জুড়েই পশ্চিমী হাওয়ার দাপট। শীতের আমেজ চলবে উইকেন্ডেও।
দক্ষিণবঙ্গ
দক্ষিণবঙ্গে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন নেই আগামী ৪-৫ দিনে। স্বাভাবিকের তুলনায় তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে থাকবে। পশ্চিমী হাওয়ায় শীতের আমেজ বাড়বে। রাতে শিশির এবং খুব সকালে দু এক জায়গায় হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। আপাতত কুয়াশার কোন সতর্কবার্তা নেই। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সবথেকে কম ছিল বীরভূম জেলার সিউড়িতে ১৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে।
উত্তরবঙ্গ
উত্তরবঙ্গেও আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া, বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। স্বাভাবিকের তুলনায় তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে থাকবে। আগামী ৪ থেকে ৫ দিনে তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন নেই। গত ২৪ ঘন্টায় উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় সব থেকে কম তাপমাত্রা ছিল দার্জিলিঙে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
কলকাতা
রাতের তাপমাত্রা আরো নামলো। ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর ঘরে পারদ। কলকাতার দিনের ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের প্রায় তিন ডিগ্রি নীচে। কলকাতার তাপমাত্রা আপাতত ১৮/১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে। আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী তিন-চার দিনে তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন নেই।
রাতে ও ভোরে শীতের আমেজ আরো একটু বাড়ল। তবে বেলায় শীতের আমেজ কমে যাবে। আগামী কয়েকদিন এই শীতের আমেজ থাকবে। খুব সকালে হালকা কুয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা আপাতত নেই।
ভিন রাজ্য
চরম শৈত্য প্রবাহ মধ্যপ্রদেশে আগামিকাল পর্যন্ত। শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি রাজধানী দিল্লিতে। হরিয়ানা ছত্তীসগঢ় ও রাজস্থানে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি।
আগামিকাল থেকে ১৫ ই নভেম্বর পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে র কিছু অংশে শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে। তামিলনাড়ু পন্ডিচেরি এবং করাইকালে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা তামিলনাড়ু পন্ডিচেরি এবং করাইকালে।
