English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Street Dog Assault: কেটে নিয়েছে যৌনাঙ্গ! কাটা লেজ-কানও! ৫ পথকুকুরের উপর নৃশংস-নির্মম-বীভৎস হাড়হিম অত্যাচার...

Hooghly: অবলা সারমেয়দের উপর নারকীয় অত্যাচার। কান কেটে নেওয়া, লেজ কেটে নেওয়া, চোখে আঘাত করা এমনকি যৌনাঙ্গ কেটে দেওয়ার মত ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 22, 2025, 04:19 PM IST
Street Dog Assault: কেটে নিয়েছে যৌনাঙ্গ! কাটা লেজ-কানও! ৫ পথকুকুরের উপর নৃশংস-নির্মম-বীভৎস হাড়হিম অত্যাচার...

বিধান সরকার: অমানবিক বললেও কম বলা হয়। পথ কুকুরদের উপর নারকীয় অত্যাচারের ঘটনা চুঁচুড়া ময়নাডাঙা এলাকায়। কান কেটে নেওয়া, লেজ কেটে নেওয়া, চোখে আঘাত করা এমনকি যৌনাঙ্গ কেটে দেওয়ার মত ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।ময়না ডাঙার চিকিৎসক দম্পতি পি কে ঘোষ রীনা ঘোষের বাড়িতে বেশ কয়েকটি পথ কুকুর আশ্রয় নিয়েছে। তাদের খাবার দেওয়া থাকা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন দম্পতি।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Road Accident: ফোঁটা নিতে বাইকে জামাই আসছিলেন শ্বশুরবাড়িতে, ভয়ংকর দুর্ঘটনা! বাইক ঢুকে গেল লরির নীচে, রক্তাক্ত মৃত্যু...

কালী পুজোয় শব্দ বাজির তাণ্ডবে এমনিতেই ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে চায়না সারমেয়রা। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক পি কে ঘোষ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বাড়িতে কুকুর আছে। আমি যেখানে যেখানে চেম্বার করি, সেখানেও অনেক কুকুর থাকে।এবং কুকুরগুলির জন্য আমি খাবার নিয়ে যাই। রাস্তার কুকুর হলেও তারা আমাদের বাড়িতে থাকে। গতকাল দেখলাম কুকুর গুলোর উপর অত্যাচার হয়েছে। অবলা জীব তাদের উপর কে বা কারা এমন করল জানিনা। তবে মানুষ এমন করতে পারেনা।'

পথ কুকুর বিড়ালদের নিয়ে কাজ করা চন্দননগরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঞ্চিতা পাল বলেন, 'আমরা মূলত রাস্তার অসুস্থ অত কুকুরদের নিয়ে কাজ করি। আমি খবর পেলাম চুঁচুড়ার ময়না ডাঙ্গায় এলাকার পাঁচটি কুকুরের উপর অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে। কান-লেজ কেটে নেওয়া হয়েছে, চোখ তুলে নেওয়া হয়েছে, প্রাইভেট পার্ট কেটে দেওয়া হয়েছে।'

আরও পড়ুন:Kali Puja 2025: কালীর সামনেই 'বলি'? নাচতে-নাচতে ঝগড়া, মারামারি, বুকে সপাটে লাথি... তারপর... ভয়ংকর...

তিনি আরও বলেন, 'মানুষের কি হয়েছে জানিনা দিনের পর দিন এই অবলা জীব গুলোর উপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে। কিছুদিন আগে চন্দননগর লালবাগান এলাকায় একটি বাচ্চা কুকুরকে চোখের মধ্যে অ্যাসিড দিয়ে দেয়। পরে জানা যায় পাড়ারই একজন এই জঘন্য কাজটি করেছে। আমরা মানুষকে সচেতন করছি, তাও পশুদের উপর অত্যাচার বেড়ে চলেছে। এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। অসুস্থ কুকুরগুলির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' 

পি কে ঘোষ জানান, তাদের ওষুধের দোকান ল্যাবরেটরি আছে এবং তিনি নিজে যেহেতু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক তাই কুকুর আহত কুকুরগুলির চিকিৎসা তারা করছেন।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Street Dog Assaulthooghlystreet dog assaultHooghly Crime
পরবর্তী
খবর

Road Accident: ফোঁটা নিতে বাইকে জামাই আসছিলেন শ্বশুরবাড়িতে, ভয়ংকর দুর্ঘটনা! বাইক ঢুকে গেল লরির নীচে, রক্তাক্ত মৃত্যু...
.

পরবর্তী খবর

Haryana Minister Son mysterious death: মন্ত্রীপুত্রের 'রহস্যমৃত্যু'তে ১৮০ ডিগ্রি ট...