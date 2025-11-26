English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Theft in Temple: শতমুখী শশ্মানকালী মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি! মায়ের গা থেকে বেমালুম উধাও সব গয়না! দেবীর অভিশাপের ভয়ে...

Theft in Temple: মন্দিরের সেবায়েত নেপাল বেরা বলেন, সকালে ঘর থেকে বের হতে গিয়ে দেখি দরজায় বাইরে থেকে ছিটকিনি দেওয়া

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 26, 2025, 01:27 PM IST
শুভাশীস মণ্ডল: মায়ের দেহ থেকে সাফ সব গহনা। মাথার মুকুট থেকে শুরু করে পায়ের নুপূর-কিছুই ছেড়ে যায়নি চোর। উলুবেড়িয়ার শতমুখী শ্মশানকালী মন্দিরে দেবীর গায়ে আর কোনও গহনাই নেই। সবেমিলিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার গহনা লুটে নিয়ে গেল চোর। ঘটনায় তোলপাড় এলাকা।

উলুবেড়িয়ার শতমুখী শ্মশানকালী মন্দির থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বেই উলুবেড়িয়া পুলিস আধিকারিকের কার্যালয়। এমনি নিরাপদ এলাকায় মন্দিরে থেকে গহনা নিয়ে চম্পট দিল চোর। সিটিটিভিতে ধরা পড়েছে সবকিছু। খুব ধীরসুস্থে সব গহনা খুলে নিয়ে ব্যাগে পুরে ফেলছে ২ চোর। দেবীর কোপের ভয় তো দূরের কথা, নির্দিধায় অপারেশন করে চলে গেল ২ চোর। 

মন্দিরের সেবায়েত নেপাল বেরা বলেন, সকালে ঘর থেকে বের হতে গিয়ে দেখি দরজায় বাইরে থেকে ছিটকিনি দেওয়া। পাশের দরজা দিয়ে বের হলাম। বেরিয়ে দেখি মন্দিরের দরজা ভাঙা। এরপরই দাদাকে ফোন করি। আরও সবাই এসে দেখল মন্দিকে চুরি হয়ে গিয়েছে। মায়ের মুকুট গিয়েছে, হাতের কাতান, মাথার উপরের ছাতা গিয়েছে, দুটি হার গিয়েছে, চারটে বাঁউটি গিয়েছে, পায়ে নুপূর গিয়েছে, ত্রিশূল গিয়েছে, হাতের চাঁদমালা গিয়েছে, মুণ্ড    মালা গিয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখা গিয়েছে ২ জন চোর ঢুকে চুরি করছে। রাত আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে চুরি হয়েছে।

গতকালই উলুবেড়িয়ার ১১ ফটক বাজার থেকে সোনা ব্যবসায়ীর প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা গয়না ও টাকা ছিনতাই হয়। তার একদিনের মধ্যেই আবার এই ধরনের দুঃসাহসিক চুরি আতঙ্কিত উলুবেড়িয়াবাসী। শীতের শুরুতেই থানা ঢিল ছোড়া দূরত্বে  একের পর এক  চুরির ঘটনায় এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে স্বাভাবিকভাবে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

About the Author
Tags:
Temple TheftUluberiaUluberia Shamshan Kali
