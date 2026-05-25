/Purulia Temple Theft: বিগ্রহের গায়ে কোনও গহনা নেই, দানপাত্র মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, দুঃসাহসিক চুরি পুরুলিয়ার মন্দিরে

মনোরঞ্জন মিশ্র: মন্দিরের তালা ভেঙে চুরি। সামান্য যা কিছু ছিল তা লুটে নিয়ে গেল চোর। গ্রামের মধ্যে মন্দির, সেখানে এরকম চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পুরুলিয়া মফস্বল থানার নদীয়াড়া গ্রামে। খবর পেয়ে ছুটে এল পুলিস। চলছে চুরির কিনারা করার চেষ্টা।
সোমবার ভোরবেলা নন্দীয়াড়া গ্রামের রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের এক সেবায়েত মন্দিরে গিয়ে দেখেন প্রতিটি দরজার তালা ভাঙা। বিগ্রহের সব জিনিস চুরি করে নিয়ে গিয়েছে চোর। কাঁসার জিনিসপত্র, অন্যান্য সরঞ্জাম নেই। মন্দিরের দানপাত্রটি ভাঙা হয়েছে। সেটি মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মন্দিরের সেবায়েত ঘটনাটি গ্রামবাসীদের বললে তারা ছুটে আসেন মন্দিরে। খবর যায় পুরুলিয়া মফস্বল থানায়। পুলিস এসে এলাকা ঘুরে তদন্ত করে।
স্থানীয়দের দাবি, আগেও পুরুলিয়া মফস্বল থানার নদীয়াড়া গ্রামে একাধিকবার চুরি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। বার বার এই গ্রামে চুরি ডাকাতির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যেও । এলাকাবাসীদের দাবি, চুরির কিনারা করে দোষীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিস প্রশাসন ।
উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরেই পুরুলিয়া জেলাজুড়ে পর পর চুরির ঘটনায় উদ্বিগ্ন পুলিস প্রশাসন । গতকাল বলরামপুর থানা এলাকায় ৫ টি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে, টামনা থানা এলাকাতেও একইভাবে একাধিক জায়গায় চুরির ঘটনা ঘটে । কারা কীভাবে এই চুরির ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
অন্যদিকে, চুরির অভিযোগ উঠেছে মহিষাদলের রাজবাড়ির গোপালজিউর মন্দিরে। পিতলের মূর্তি চুরি করার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। কিন্তু সে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। অভিযুক্ত যুবককে জেরা করছে পুলিস।
স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার মন্দিরে পুজো চলছিল। ওইসময় এক যুবককে সন্দেহজনক ভাবে মন্দিরের ভিতরে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। বিষয়টি নজরে আসে মন্দিরের সেবায়েতদের। অভিযোগ উঠেছে ওই যুবক মন্দিরের পিতলের মূর্তি চুরির চেষ্টা করছিল। অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়।
