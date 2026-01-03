English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Theft in Bula Chowdhurys House: হ্যাটট্রিক করার পরও থামছে না চোর, ফের সাঁতারু বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরি

Theft in Bula Chowdhury's House: হ্যাটট্রিক করার পরও থামছে না চোর, ফের সাঁতারু বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরি

Theft in Bula Chowdhury's House: গত ১৫ আগস্ট তাঁর বাড়িতে চুরি হয়েছিল। পদ্মশ্রী রেপ্লিকা-সহ একাধিক মূল্যবান সামগ্রী ছিল তালিকায়  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 3, 2026, 11:08 PM IST
Theft in Bula Chowdhury's House: হ্যাটট্রিক করার পরও থামছে না চোর, ফের সাঁতারু বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরি

বিধান সরকার: ফের চুরির ঘটনা পদ্মশ্রী সাঁতারু বুলা চৌধুরীর বাড়িতে। কিছু জামা কাপড় কিছু মেমেন্টো খোয়া গেছে বলে জানা গিয়েছে। তবে ঠিক কী খোওয়া গিয়েছে তার সঠিক হিসেব দিতে পারেননি বুলা

Add Zee News as a Preferred Source

উল্লেখ্য, গত ১৫ আগস্ট তাঁর বাড়িতে চুরি হয়েছিল। পদ্মশ্রী রেপ্লিকা-সহ একাধিক মূল্যবান সামগ্রী ছিল তালিকায়। পুলিস তদন্তে নেমে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। মেডেল ও চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও একই বাড়িতে হানা দিল চোরের দল। এবার জানলার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে বহু জিনিস লুট করে নিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা।

চুরির খবর পেয়েই বুলা চৌধুরীর বাড়িতে আসেন উত্তরপাড়া থানার আইসি। প্রাক্তন সাঁতারুর বাড়ি ও উত্তরপাড়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও নতুন করে প্রশ্নের মুখে পুলিস  প্রশাসন।

আরও পড়ুন-তৃণমূল ছেড়ে পুরনো দলে মৌসম বেনজির নুর, কংগ্রেস 'জিন্দা হ্যায়' বললেন জয়রাম

আরও পড়ুন-ঘরে ঢুকে তুলে নিয়ে গেল ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে, জানুন আমেরিকার ডেল্টা ফোর্স সম্পর্কে

গত ১৫ অগাস্ট একদফা চুরি হয়েছিল বুলার বাড়িতে। পাঁচ মাসের মাথায় ফের চুরি। এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে বুলা চৌধুরী বলেন, ভাইয়ের ওখানে পুজো ছিল। এসেছিলাম। ভাবলাম একবার ঘুরে যাই ঘরটা কেমন আছে। এসে ঘরে ঢুকে দেখি জিনিসপত্র ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সামনের, পেছনের, উপরের দরজা ঠিকঠাকই রয়েছে। তার পরেও দেখছি নীচের তলায় আমার সব জিনিস ভেঙেচুরে একাকার করেছে। শেষপর্য়ন্ত দেখলাম সামনের ঘরের জানালার গ্রিলটা কেটে ঢুকেছে। সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে। কী নিয়েছে এখনই কিছু বলতে পারছি না। জামাকাপড়ে পড়ে রয়েছে, কিছু মেমেন্টো পড়ে রয়েছে। আগেও চুরি হয়েছে। পুলিস পাহারা দিচ্ছিল। আবার চোর ঢুকল। আমি আর কী বলব। শুনেছি পুলিস রাতে আসে। এখানে থাকি না। মেয়ে রেয়িং করছে। ওকে নিয়েই আমি ব্যস্ত। এনিয়ে চারবার চুরি হল। পুলিসকে জানিয়েছি। থানার আইসি এসেছিলেন। চারদিকে খোঁজখবর করলেন। আগেরবার ভেবেছিলাম আর কী নেবে। কিন্তু ফের চুরি হল।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Padmashree Bula ChowdhuryTheft at Bula Chowdhury Homeuttarpara
পরবর্তী
খবর

Kalyan Banerjee on Rachana-Asit Feud: 'অসিতের কান পাতলা, রচনা ভালো মেয়ে', কল্যাণের হাত ধরে মিটল সাংসদ-বিধায়ক দ্বন্দ্ব...
.

পরবর্তী খবর

Suvendu Adhikari: '২০০ নয়, ২২০টি আসন পাব', শাহের থেকেও বেশি টার্গেট দিলেন শুভেন্দু...