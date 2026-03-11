Sati Peeth Attahas Temple Theft: কেতুগ্রামের অট্টহাস সতীপীঠ কালী মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি, প্রতিমার অলঙ্কার-প্রণামীর টাকা নিয়ে পালাল চোর

Sati Peeth Attahas Temple Theft: কেতুগ্রামের অট্টহাস সতীপীঠ কালী মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি, প্রতিমার অলঙ্কার-প্রণামীর টাকা নিয়ে পালাল চোর
Sati Peeth Attahas Temple Theft: প্রধান সেবক রামদাস বাবাজি বলেন, গতকাল রাতে চুরি হয়েছে। কখন হয়েছে বলা সম্ভব নয়। মন্দিরের তালা ভাঙা হয়েছে
সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: তালা ভেঙে চুরি হয়ে গেল সতীপীঠ অট্টহাস মন্দিরে। গভীর রাতে মন্দিরে ঢুকে কালীমূর্তির অলঙ্কার, প্রণামীর বাক্স ভেঙে টাকা পয়সা নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের অট্টহাস মন্দিরের ওই চুরির ঘটনায় এলাকায় তোলপাড় শুরু হয়েছে।
মন্দির চত্বরে সিসিটিভি ও পুলিস ক্যাম্প থাকার পরেও কীভাবে মঙ্গলবার রাতে এমন দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল তা নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে। অট্টহাস সতীপীঠের প্রধান সেবক রামদাস বাবাজি বলেন, মঙ্গলবার রাতে সিসিটিভিতে কাদা লেপে রটন্তী কালী মন্দিরের তালা ভেঙে মন্দিরে চুরি করেছে দুষ্কৃতীরা। রটন্তী কালী মূর্তির রুপোর মুকুট, পায়ের মল, গলার সেনার চেন-সহ প্রণামী বাক্সে থাকা চাকা নিয়ে পালিয়েছে চোর।
চুরি যাওয়া সোনা-রুপোর অলঙ্কারের মূল কত তা জানেন না রামদাস বাবাজি। প্রণামী বাক্সে কত টাকা ছিল তাও তিনি বলতে পারেননি। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, প্রণামী বাক্স ভাঙা অবস্থায় জঙ্গলে পড়ে ছিল। সতীপীঠে পুলিসক্যাম্প থাকার পরেও কীভাবে এমন চুরি হল তাতে অনেকেই অবাক। পুলিসের অনুমান দুষ্কৃতীরা সতীপীঠ লাগোয়া পেছনের মাঠ দিয়ে জঙ্গলের ভেতরের রাস্তা ধরে রটন্তী কালী মন্দিরে ঢুকে পড়ে।
মন্দিরের এক কর্মী ধনঞ্জয় পাল বলেন, মন্দিরে জল দিয়ে প্রণাম করতে গিয়েছি, দেখি পর্দাটা একটু ফাঁক ফাঁক লাগছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখি ভেতরে সবকিছু ভাঙা। ছুটে গিয়ে সবাইকে বললাম।
অন্য এক সন্তাষ রায় বলেন, সকালে এসে শুনলাম অট্টহাস মন্দিকে চুরি হয়ে গিয়েছে। দেখলাম প্রণামীর বাক্সটা ভেঙে জঙ্গলে পড়ে রয়েছে। কোনও টাকা পয়সা নেই।
প্রধান সেবক রামদাস বাবাজি বলেন, গতকাল রাতে চুরি হয়েছে। কখন হয়েছে বলা সম্ভব নয়। মন্দিরের তালা ভাঙা হয়েছে। কালী মায়ের মাথায় একটা মুকুট ছিল। সেটি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। মায়ের পায়ের তোড়া ও গালার চেন এবং প্রণাণীর বাক্সে টাকা পয়সা ছিল সেসব নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে চোর।
