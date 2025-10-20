English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Purba Bardhaman: অন্য কালীর মুখ দেখে এই গ্রামের লোকজন। এমনকী কোনও বহুরূপীও নাকি মা কালী সেজে গ্রামে প্রবেশ করতে পারেন না। ভক্তদের বিশ্বাস মায়ের কাছে যদি কোনও ভক্ত কিছু চায়, মা তাকে খালি হাতে ফেরান না। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 20, 2025, 02:23 PM IST
Kali Puja 2025: এ কালী হিংসুটে! এই মন্দির ছাড়া কোনও বাড়িতে করা হয় না পুজো... এমনকী কারও ফোনে নেই অন্য কালীর ছবি...

পার্থ চৌধুরী: এ কালী হিংসুটে কালী! চারশো বছরের পুজো মেনে এই কালী ছাড়া অন্য কালীর মুখ দেখা বারণ। এমনকি ক্যালেন্ডারে কালীর ছবির জিভ অবধি অন্য কালি ব্যবহার করে মুছে দিতে হয়। এ কালীর নাম সিদ্ধেশ্বরী কালী। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের কোলসারা গ্রামের এই অদ্ভুত কালীর প্রতাপের কথা।

পূর্ব বর্ধমানের এই গ্রামে একটি মা কালী ছাড়া আর কোনও কালী পুজো হয় না এমনকি কেউ বাড়িতে মা কালীর ছবি পর্যন্ত রাখেন না।  প্রায় ৪৫০ বছরের বেশি প্রাচীন সিদ্ধেশ্বরী মা কালীর রোমহর্ষক কাহিনী। 

ইতিহাস:
আনুমানিক ৪৫০ বছর আগের কথা। শের শাহের আমলে তহশিলদার ছিলেন দিগম্বর ঘোষাল। জনশ্রুতি এই যে, মা কালী স্বপ্নাদেশ দেন পূর্ব বর্ধমানের কোলসারা গ্রামে তাকে প্রতিষ্ঠা করে পুজো করার জন্য। তখন থেকেই পূজিত হচ্ছেন মা সিদ্ধেশ্বরী। কোলসরা গ্রামে ঢুকলেই এমন সব কথা শোনা যায়, যা শুনলে চমকে যাবেন! গ্রামে রয়েছে একটিই কালী মন্দির ওই মন্দিরে ছাড়া আর কোনও বাড়িতে কালীপুজো হয় না। কোনও বাড়িতে মা কালীর ছবি পর্যন্ত রাখেন না গ্রামবাসীরা। এমনকি যে সব ক্যালেন্ডারে মা কালীর ছবি থাকে সে ক্যালেন্ডার পর্যন্ত বাড়িতে রাখেন না। গ্রামের কারও ফোনে নেই কোনও মা কালীর ছবি। 

আরও অবাক হয়ে যাওয়ার বিষয় হল কোনও বহুরূপীও নাকি মা কালী সেজে গ্রামে প্রবেশ করতে পারেন না, গ্রামের রাস্তা দিয়ে অন্য গ্রামে মা কালীর মূর্তি পর্যন্ত নিয়ে যান না কেউ। মায়ের মন্দিরে পুজোর সময় কোনও মহিলা প্রবেশ করে না। ঘর বন্ধ অবস্থায় ব্রাহ্মণ বংশের মানুষই মায়ের প্রতিমা তৈরি করে। গ্রামের শ্মশানে রাতে কেউ কখনও থাকে না।

গ্রামবাসীদের বিশ্বাস:

কথিত আছে, গ্রামের মানুষ নাকি এই মন্দিরে বা ভোরের রাস্তায় দেখতে পেয়েছেন স্বয়ং মা কালীকে। পুজোর সময় দূরদূরান্ত থেকে পূর্ব বর্ধমানের কোলসরা গ্রামের জাগ্রত মা সিদ্ধেশ্বরী মন্দির এবং মাকে দর্শন করতে আসেন প্রচুর ভক্তরা। ভক্তদের বিশ্বাস মায়ের কাছে যদি কোনও ভক্ত কিছু চায়, মা তাকে খালি হাতে ফেরান না। চাকরি থেকে বিয়ে মায়ের কাছে সব আবদার চলে। আগে অর্শ বা বাতের ব্যাথার ওষুধ দেওয়া হত মায়ের বাড়ি থেকে। 

গ্রামের দুই বাসিন্দা চন্দন ভট্টাচার্য এবং কালীপদ মাঝি জানান, কোলসরা গ্রামের একমাত্র আরাধ্যা দেবী এই সিদ্ধেশ্বরী মা। পুজো, পার্বণ আচার অনুষ্ঠান সব এই মাকে কেন্দ্র করে। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস মা সিদ্ধেশ্বরী গ্রামবাসীদের আগলে রেখেছেন। চার শতাব্দী ধরে এই মায়ের মহিমাকে বিশ্বাসে রেখেছেন গ্রামবাসীরা।

Tags:
Purba BardhamanKali Puja 2025rare Kali templefierce Kali idolunique Kali PujaBengali traditionmysterious Kali
