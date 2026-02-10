English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Higher Secondary 2026: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নিয়মে বদল! উত্তর লিখতে হবে মেপে, চাইলেও মিলবে না অতিরিক্ত পাতা...

Higher Secondary 2026: বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হতে চলেছে চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। কিন্তু এই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তৈরি করা হয়েছে কিছু নতুন নিয়ম। প্রশ্ন এবং উত্তর লেখার ক্ষেত্রে বদল এনেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Feb 10, 2026, 08:04 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হতে চলেছে চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে। পরীক্ষা হবে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা ১৫ পর্যন্ত। এই বছর প্রথম সেমিস্টারে পরীক্ষা দেবে পরীক্ষার্থীরা।

কিন্তু এই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তৈরি করা হয়েছে কিছু নতুন নিয়ম। প্রশ্ন এবং উত্তর লেখার ক্ষেত্রে বদল এনেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এই বছর অতিরিক্ত পাতা নিতে পারবে না পরীক্ষার্থীরা (Higher Secondary)। উত্তর লেখার সময়ও খেয়াল রাখতে হবে। অতিরিক্ত উত্তর লেখা যাবে না। 

চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষার্থীদের দেওয়া হবে ২৪ পাতার উত্তরপত্র। অপরদিকে তৃতীয় সেমিস্টারের সাপ্লিমেন্টারি যারা দেবে তারা পাবে ১৬ পাতার উত্তরপত্র। এ ছাড়াও বাড়তে চলেছে বিকল্প প্রশ্নের সংখ্যা। 

চতুর্থ সেমিস্টারে থাকবে ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন। যেখানে আগে তিনটে প্রশ্ন থাকত তার মধ্যে যে কোনও দুটি লিখতে হত, এবারে তিনটির বদলে থাকবে ৪টি প্রশ্ন। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ মনে করছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্যই প্রশ্নের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এতে পড়ুয়ারাই উপকৃত হবেন।

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

