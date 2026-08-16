/আয়ুষ্মান ভারত না পেলে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা, দুই বিমায় কি পার্থক্য? রাজ্যের কটি হাসপাতালে মিলবে চিকিত্সার সুযোগ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে আজ থেকেই চালু হয়ে যাবে আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা। মুখ্যমন্ত্রী আজ নবান্নে বলেন, আয়ুষ্মান ভারত কার্ড কারা পাবেন তা চিহ্নিত করা হয়ে গিয়েছে। সিনিয়র সিটিজেনরা সবাই এই যোজনার সুবিধে পাবেন। সত্তর বছরের বেশি বয়সের বাবা, কাকা, জ্যোঠা, দিদারা সবাই পাবেন। ওদের জন্য কোনও ক্রাইটেরিয়া নেই। বাকী যারা রয়েছেন তাদের অধিকাংশ আয়ুষ্মান ভারতে ফিট করে যাচ্ছেন বেশিরভাগ মানুষ।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, আশি লাখ পরিবার এর আওতায় আসছেন না। তাদের জন্য রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা। এদের জন্য একইভাবে ৫ লাখ টাকা গোটা ভারতবর্ষে বিমা পাওয়া যাবে। আয়ুষ্মান ভারত যে যে হাসপাতালে পাওয়া যাবে সেই সেই হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমার সুবিধে পাবেন। আয়ুষ্মান ভারত-এ যে সুবিধে পাওয়া যাবে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমায় সেই একই সুবিধে পাওয়া যাবে। একদমই সমান।
উল্লেখ্য, গোটা রাজ্যে ১৯৩০ টি হাসপাতাল রয়েছে। যার মধ্যে ৬২৭ টি সরকারি হাসপাতাল এবং ১৩০৩ বেসরকারি হাসপাতালে পাওয়া যাবে আয়ুষ্মান ভারতের পরিষেবা।
আয়ুষ্মান ভারতের পরিষেবা পেতে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক। দেশের নাগরিক ছাড়া বাইরের কেউই পরিষেবা পাবে না। আধার কার্ড সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে এমনটা নয়। আধার কার্ডের নম্বর হলেই হবে।
পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য আলাদা আলাদা আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড দেওয়া হবে। পরিবার পিছু ৫ লাখ টাকা ক্যাশলেস চিকিত্সার সুযোগ মিলবে।
যার কোন কার্ডই থাকবে না, আধার কার্ডের নম্বর হলেই, তার ক্যাটেগরি অনুযায়ী কার্ড তৈরি হয়ে যাবে। আয়ুষ্মান এ নাম না থাকলেও, নাম তোলা যাবে। যদি আয়ুষ্মানে যোগ্য না হন, মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনায় নাম তোলা যাবে। না হলে স্বাস্থ্যসাথী তো আছেই
আপাতত তিনটি প্রকল্পই চলবে। যদি দেখা যায় ঠিকমতো চলছে তাহলে দু থেকে তিন মাস পর স্বাস্থ্যসাথী তুলে দেওয়া হবে ধীরে ধীরে।
এই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এটা হল প্রকল্পের ৬০ শতাংশ। বাকি ৪০ শতাংশ দেবে রাজ্য সরকার।
আয়ুষ্মান ভারতের জন্য কোন গেট কিপিং থাকছে না। তবে কোন দুর্নীতি যেন না হয়। আগামীতে নজরদারি চালাবে, রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)