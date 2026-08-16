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আয়ুষ্মান ভারত না পেলে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা, দুই বিমায় কি পার্থক্য? রাজ্যের কটি হাসপাতালে মিলবে চিকিত্সার সুযোগ?

Ayushman Bharat and MMSBY: আয়ুষ্মান ভারতের পরিষেবা পেতে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক। দেশের নাগরিক ছাড়া বাইরের কেউই পরিষেবা পাবে না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 16, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:53 PM IST
আয়ুষ্মান ভারত না পেলে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা, দুই বিমায় কি পার্থক্য? রাজ্যের কটি হাসপাতালে মিলবে চিকিত্সার সুযোগ?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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