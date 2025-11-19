English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Basanti: মশা তাড়ানোর জন্য ধূপ ধরাচ্ছিলেন স্ত্রী। পাশেই ছিল পেট্রোল ভর্তি ড্রাম। সেই ড্রামের মুখ খুলে ফেলে দম্পতির সন্তান। মুহূর্তে ধূপের আগুন আর পেট্রোলের সংযোগে আগুন ধরে যায়। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 19, 2025, 02:08 PM IST
Basanti: বাবা অটোচালক, তাই ঘরে জারভর্তি পেট্রোল! মশার ধূপ জ্বালালেন মা, খুদে খুলল জারের ছিপি... হু হু আগুনে মুহূর্তেই...
প্রতীকী ছবি

প্রসেনজিত্‍ সর্দার: ধূপের আগুনে অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর জখম হলেন একই পরিবারের স্বামী,স্ত্রী ও সন্তান। ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত কুলতলি সংলগ্ন ২ নম্বর সোনাখালি গ্রামে। গুরুতর জখম হয়েছে দম্পতি দুরন্ত মণ্ডল,নমিতা মণ্ডল ও তাদের সন্তান রাজশ্রী মণ্ডল। অগ্নিদগ্ধ তিনজনই আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের বার্ণ ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছে। 

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় অটোচালক দুরন্ত মণ্ডল। অটো চালিয়ে গভীর রাতে বাড়িতে ফিরেছিলেন। সেই সময় বাড়ির মধ্যে মশা তাড়ানোর জন্য ধূপ ধরাচ্ছিলেন তাঁর স্ত্রী। পাশেই ছিল পেট্রোল ভর্তি ড্রাম। যে পেট্রোল সংগ্রহ করে রেখেছিলেন অটোর জন্য। সেই ড্রামের মুখ খুলে ফেলে দম্পতির সন্তান। মুহূর্তে ধূপের আগুন আর পেট্রোলের সংযোগে আগুন ধরে যায়। পুড়ে যায় বাড়িঘর। আগুন অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর জখম হয় তিনজন। স্থানীয়রা জানতে পেরে তাদেরকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

অগ্নিদগ্ধদের মধ্যে নমিতা মণ্ডলের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজন। তাঁর দেহের নব্বই শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন ওই বধু। অন্যদিকে এটা নিছক দুর্ঘটনা না পরিকল্পনা? ঠিক কীভাবে এমন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিস।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার হাওড়ার আন্দুলে বাইকের গ্যারেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ঝলসে মৃত একজন। ওই বাইকের গ্যারাজের আড়ালে বেআইনি তেলের ব্যবসা চলত। ফলে প্রচুর পরিমাণে তেল মজুত করে রাখা হয়েছিল। ফলে আগুন ভয়াবহ আকার নেয়।  

জানা গেছে, আগুনে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান ওই গ্যারাজের মালিক সঞ্জীব দাস (‌৪০)। বাইক সারানোর সময় ওয়েল্ডিং করতে গিয়ে আগুন লাগে বলে প্রাথমিক অনুমান। এদিকে, আগুন লাগার পরেই ঘটনাস্থলে যায় দমকলের দু’টি ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, ওই গ্যারাজে অবৈধভাবে পেট্রল–ডিজেল বিক্রি করা হত। গ্যারাজে সেগুলি মজুত থাকার কারণেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে মনে করা হচ্ছে।

Tags:
Basanti fire accidentchild burns incidentpetrol jar explosionBasanti Tragedyauto driver family accidentmosquito coil fire
