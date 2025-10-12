English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Durgapur: দুর্গাপুরে হাসপাতালের পিছনেই গণধর্ষণ ডাক্তারি পড়ুয়াকে! পুলিসের জালে ৩ বর্বর...

Durgapur: দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের অভিযোগ। ইতোমধ্যেই পুলিসের জালে তিন অভিযুক্ত।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 12, 2025, 10:26 AM IST
Durgapur: দুর্গাপুরে হাসপাতালের পিছনেই গণধর্ষণ ডাক্তারি পড়ুয়াকে! পুলিসের জালে ৩ বর্বর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীকে গণধর্ষণ। ঘটনায় ইতোমধ্যেই তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। তাদের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ ও যৌথভাবে অপরাধ করার আইনে মামলা করা হয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

জানা গিয়েছে, ২৩ বছর বয়সী নির্যাতিতা ওড়িশার বাসিন্দা। তিনি দুর্গাপুরের শিবপুর এলাকার আইকিউ সিটি মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনা করেন। শুক্রবার রাতে তিনি তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে বাইরে বেরিয়েছিলেন। কলেজ গেটের কাছে কিছু ব্যক্তি তাদের পথ আটকায় এবং ছাত্রীকে একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। এরপর অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়।

আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভাগ্যের জোরে সবদিকে লাভ তুলার, কাউকে হুট করে প্রতিশ্রুতি দেবেন না মকর...

নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ, মেয়ের সেই বন্ধু-ও এই ঘটনায় জড়িত। তারা বলেছে, ওই বন্ধু তাঁকে ভুল বুঝিয়ে নির্জন জায়গায় নিয়ে যায়। অভিযুক্তরা তার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় এবং ৫ হাজার টাকা নিয়ে যায় বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।বর্তমানে নির্যাতিতা দুর্গাপুরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তার অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গিয়েছে। নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা জানিয়েছেন, ছাত্রীর চিকিৎসা চলছে এবং তাকে মানসিক পরামর্শ দেওয়া হবে।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনার তদন্তে অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, যার মধ্যে নির্যাতিতার সেই পুরুষ বন্ধুও রয়েছে। নির্যাতিতার জবানবন্দিও নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তারা জনগণকে অনুরোধ করেছে যেন এই ঘটনার বিষয়ে যাচাই না করা কোনও তথ্য ছড়ানো না হয়।

আরও পড়ুন:Jalpaiguri Flood: 'বাবাকে কুড়ি টাকা পণ দিয়ে বিয়ে করে এনেছিল, তারপর থেকে ওঁকে ছেড়ে কোথাও কাটাইনি'

অন্যদিকে, জাতীয় নারী কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার দুর্গাপুরের হাসপাতালে গিয়ে নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করেন, যেখানে তিনি চিকিৎসাধীন আছেন। সূত্র জানিয়েছে, তিনি নির্যাতিতার সঙ্গে কথা বলেছেন ও তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

অর্চনা মজুমদার বলেন, 'যে বন্ধুর সঙ্গে নির্যাতিতা বাইরে গিয়েছিল, সে এখন সন্দেহের তালিকায় রয়েছে। ওই ছেলে জোর করেই তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল এবং কলেজ চত্বরের বাইরে নিয়ে যায়। যখন মেয়েটি বিপদে পড়ে, তখন সে পালিয়ে যায়। পুলিসকে অবশ্যই এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করতে হবে।'

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Durgapurdurgapur rapeDurgapur Gang Rape Casemedical student gangrape
পরবর্তী
খবর

WB Jawans martyred in Kashmir: ঘরে ফিরল বীর সোনানির নিথর দেহ, কান্নায় বুজে গেল মায়ের গলা, বললেন....
.

পরবর্তী খবর

Bangladeshi Arrested: এদেশে ছিলেন বেশ কয়েক বছর, ফেরার চেষ্টা করতেই পুলিসের হাত পাকড়াও ১৭ বা...