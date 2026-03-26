English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Madhya Pradesh bus accident: মুখ্যমন্ত্রীর সভা থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা: মৃত ১০, আহত বহু

Madhya Pradesh bus accident: মুখ্যমন্ত্রীর সভা থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা: মৃত ১০, আহত বহু

Madhya Pradesh bus accident: নিহতদের পরিবার পিছু  ৪ লক্ষ টাকা  ও আহতদের ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 26, 2026, 11:25 PM IST
Madhya Pradesh bus accident: মুখ্যমন্ত্রীর সভা থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা: মৃত ১০, আহত বহু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুখ্যমন্ত্রীর সভা থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বাসের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে মহিলা ও শিশু-সহ মৃত ১০। আহত ৩৫  জনেরও বেশি।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Dehradun medical student suicide: 'এই বিষাক্ত পরিবেশে আর পারছি না,' সিনিয়রের হেনস্থায় হার মানলেন চিকিৎসক পড়ুয়া, পৃথিবীকে চিরবিদায়

পুলিস সূত্রে খবর, আজ বৃহস্পতিবার সন্ধেয় মধ্যপ্রদেশে ছিন্দওয়াড়া জনসভা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের। সেই সভা থেকে ফেরার দুর্ঘটনার কবলে পড়েন একটি বাস। নাগপুরে  সিমারিয়ার কাছে পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাসে তখন ৪৭ জন যাত্রী ছিলেন। প্রাণ হারিয়েছেন ১০ জন। তাঁদের মধ্যে শিশু ও মহিলাও রয়েছে। আহত ৩৫ জনেরও বেশি। ৬ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে এই দুর্ঘটনাকে 'হৃদয়বিদারক'  বলে বর্ণনা করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। নিহতদের পরিবার পিছু  ৪ লক্ষ টাকা  ও আহতদের ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন তিনি।

 

পরিস্থিতির নজর রাখতে ভোপালে কন্ট্রোল রুম খুলেছে রাজ্য সরকার। আহতদের বিনামূল্য চিকিত্‍সার ব্যবস্থাও করেছেন প্রশাসন।

আরও পড়ুন:  Professor Proposes Student: ক্লাসের মধ্যে ছাত্রীকে প্রপোজ করায় প্রফেসরকে লাগাতার জুতোপেটা

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Madhya Pradesh bus accident10 killed in bus accident MPChhindwara bus accident
পরবর্তী
খবর

Tajmul Hossain apology: মিষ্টি মুখে সন্ধি: মালদহে তৃণমূলের তাজমূল-স্বস্তি
.

পরবর্তী খবর

Amazon Scam: অবিশ্বাস্য অ্যামাজন: অর্ডার করলেন তিন লাখ টাকা দামের গ্রাফিক্স কার্ড, বক্স খুলে...