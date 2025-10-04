English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Thunderstorm Death: শনিসকালে ধানজমিতে কীটনাশক দিতে মাঠে গিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর, ভয়ংকর বাজ পড়ে...

Thunderstorm Death: শনিবার সকালবেলায় ধান চাষের জমিতে ধানে কীটনাশক দেওয়ার উদ্দেশ্যে মাঠে গিয়েছিলেন চন্দ্রশেখরবাবু। তখন হঠাৎ করেই আকাশে মেঘ জমে বৃষ্টি নামতে শুরু করে। তারপরই আসে বিপদ!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 4, 2025, 04:44 PM IST
Thunderstorm Death: শনিসকালে ধানজমিতে কীটনাশক দিতে মাঠে গিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর, ভয়ংকর বাজ পড়ে...

দিব্যেন্দু সরকার: ধানজমিতে কীটনাশক স্প্রে করতে গিয়ে বজ্রপাতে প্রাণ হারালেন এক চাষি। ওই চাষির মৃত্যুতে গোঘাট ১ নম্বর ব্লকের রঘুবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলপুর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিস জানিয়েছে, মৃত ওই চাষির নাম চন্দ্রশেখর কুণ্ড (৫২)।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Laxmi Devi Favourite Zodiac Signs: মা লক্ষ্মীর অতি প্রিয় রাশি! ধনদেবীর কৃপায় উপচে পড়বে ভাগ্য, সংসারে বইবে সম্পদের স্রোত, পকেটে রাশি রাশি টাকা...

ধানে কীটনাশক 

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালবেলায় ধান চাষের জমিতে ধানে কীটনাশক দেওয়ার উদ্দেশ্যে মাঠে গিয়েছিলেন চন্দ্রশেখরবাবু। তখন হঠাৎ করেই আকাশে মেঘ জমে বৃষ্টি নামতে শুরু করে। বৃষ্টির সঙ্গে প্রবল বজ্রপাত শুরু হয়। এক বিকট শব্দের সঙ্গে বজ্রপাত সরাসরি তাঁর শরীরে আঘাত হানে। মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি।

উদ্ধার

কিছুক্ষণ পর স্থানীয় বাসিন্দারা মাঠের দিকে গেলে বিষয়টি তাঁদের নজরে আসে। তাঁরা দেখেন, কেউ একজন মাঠে পড়ে আছেন। কাছে গিয়ে দেখেন তাঁরা কী ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। 

শোকের ছায়া

প্রান্তিক কৃষক চন্দ্রশেখর কুণ্ডুর আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর পরিবার এবং গোটা গ্রামে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। স্থানীয় মানুষজন জানান, চন্দ্রশেখরবাবু একজন অভিজ্ঞ ও পরিশ্রমী কৃষক ছিলেন। 

আরও পড়ুন: Nasa Closed: অবিশ্বাস্য! বন্ধ হয়ে গেল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা'! এ কী অবস্থা আমেরিকার?

বজ্রাঘাতে

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাড়ছে। প্রতিবছর বর্ষাকালে বজ্রাঘাতের কারণে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃষিকাজে নিযুক্ত মানুষজন বজ্রপাতের সময় খোলা মাঠ বা জমিতে অবস্থান করলেই সবচেয়ে বেশি বিপদের আশঙ্কা থাকে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Thunderstorm DeathArambagh incidentHailstormhooghly
পরবর্তী
খবর

Son Killed Parents: সবঙে রক্তের স্রোত! একাদশীর রাতে ধারাল অস্ত্র নিয়ে বাবা-মায়ের উপর ঝাঁপাল ছেলে, কোপের পর কোপ...
.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather Update: শক্তি হারাচ্ছে নিম্নচাপ! তার আগে দক্ষিণের একাধিক জেলায় অতি ভারী বৃষ্ট...