Deadly Thunderstorm: ভোরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে ভয়ংকর মৃত্যু! পুকুরের জলেই মর্মান্তিক পরিণতি বৃদ্ধের

Man Died from Thunderstorm: আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তনের সময়ে, আবহাওয়া খারাপ হলে খোলা জায়গায় বা জলাশয়ের ধারে থাকার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক থাকার পরামর্শ সবসময়ই দেন বিশেষজ্ঞেরা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 31, 2026, 03:49 PM IST
ভয়ংকর দুর্যোগ।

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: পশ্চিম বর্ধমান (paschim bardhaman) জেলার আসানসোলের কুলটি থানার (asansol kulti) অন্তর্গত সোদপুর এলাকায় ভোরবেলার এক মর্মান্তিক ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৬৩ বছরের ফটিক লাইক। বাজ পড়ে মৃত্যুর (Death by Lightning) ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

ভয়ংকর বাজ

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার ভোরে ফটিক লাইক তাঁর দুই বন্ধুকে নিয়ে প্রতিদিনের মতোই কাছের একটি পুকুরে মাছ ধরতে যান। সেই সময় আচমকাই আবহাওয়ার পরিবর্তন হয় এবং শুরু হয় বৃষ্টি। মুহূর্তের মধ্যেই আকাশের বুকে চিরে ভয়ংকর বাজ পড়ে! 

পুকুরেই বজ্রপাত

স্থানীয় বাসিন্দারে দাবি, হঠাৎ ওই বজ্রপাতে গুরুতর ভাবে আহত হয়ে পুকুরের জলেই পড়ে যান ফটিক লাইক। তাঁর সঙ্গে থাকা বন্ধুরা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

খোলা জায়গায় নয়

পুলিসসূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের পরিবেশ তৈরি হয়। প্রসঙ্গত, আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তনের সময়ে, আবহাওয়া খারাপ হলে খোলা জায়গায় বা জলাশয়ের ধারে থাকার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক থাকার পরামর্শ সবসময়ই দেন বিশেষজ্ঞেরা।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

