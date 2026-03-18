Weather Updates: আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি; জেলায় জেলায় অরেঞ্জ অ্যালার্ট

Weather Updates: পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই ঝড় ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। ৪০ থেকে ৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে বইতে পারে হাওয়া। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার কিছু অংশে জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট। কমলা সতর্কতা জারি বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 18, 2026, 06:00 PM IST
বিপর্যস্ত পরিস্থিতি কতদিন চলবে?

অয়ন ঘোষাল: কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ধেয়ে আসছে প্রবল দুর্যোগ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি (thunderstorm accompanied with light to moderate rain) সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস (gusty wind with speed 40-50 kmph) কমলা সতর্কতা (orange alert) জারি মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় (murshidabad, birbhum districts)। অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানেও (bankra, purulia, west burdwan districts)।

কমলা সতর্কতা

আজ, আবহাওয়া দফতর থেকে জারি করা হয় সতর্কতা-বিজ্ঞপ্তি। প্রথমটি বিকেল ৩টে ১৫ মিনিটে, পরেরটি বিকেল ৪টে ২০ মিনিটে। প্রথম নোটিসে জানানো হয়, পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই আসছে ঝড় ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। ৪০ থেকে ৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে বইতে পারে ঝড়। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার কিছু অংশে জারি করা হয় অরেঞ্জ অ্যালার্টও। পরের নোটিসে কমলা সতর্কতা জারি হল বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও।  

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি এবং 

সকালের আবহাওয়াতেই জানা ছিল, রাজ্যে ফের বাড়তে চলেছে বৃষ্টি। আজ, বুধবার এবং আগামীকাল বৃহস্পতিবার বৃষ্টি কম হওয়ার পর ফের শুক্রবার থেকে রাজ্যে লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পাবে বৃষ্টির পরিমাণ। শুক্রবার থেকে ফের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি এবং কালবৈশাখীর সম্ভাবনা বাড়বে। বুধবার বিকেলের পর থেকে আগামিকাল বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত ফের প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে দক্ষিণবঙ্গে।

উত্তরে বিপর্যয়

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, উত্তরবঙ্গের সব জেলায় ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের ৫ জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি দার্জিলিং কালিম্পং কোচবিহার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার মালদা ও দুই দিনাজপুর জেলায়। সঙ্গে ৪০/৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়। আজ বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে। বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি। বুধবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ো হওয়া ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। আগামী কাল বৃষ্টি কমে যাওয়ার পরে পরশু শুক্রবার থেকে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। অর্থাৎ, উত্তরে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া চলবে গোটা সপ্তাহে। 

কলকাতায়

কলকাতায় আজ, বুধবার দিনভর  আংশিক মেঘলা আকাশ। বলা হয়েছিল-- অসহ্য ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি দুপুরের পরে। স্বস্তি নেই আজ রাতেও। আগামীকালও প্রায় একইরকম পরিস্থিতি। শুক্রবার থেকে ফের ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। চলতে পারে রবিবার পর্যন্ত। 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

