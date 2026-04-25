Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত-অক্ষরেখার জোড়া ফলায় উত্তাল হবে সমুদ্র: ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী, জারি কমলা সর্তকতা

West Bengal Weather Update: বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় ঘর্মাক্ত ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি বজায় থাকবে। কলকাতার তাপমাত্রা আজ ৩৭° সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। রবিবার থেকে আবহাওয়া বদলাবে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। ঝড়ের গতিবেগ থাকতে পারে ৫০ কিমি/ঘণ্টা বা তার বেশি। নদীয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও দুই বর্ধমানে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 25, 2026, 08:45 AM IST
অয়ন ঘোষাল: গাঙ্গেয় দক্ষিণে আজও চরম গরম ও অস্বস্তি। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। পশ্চিমের জেলায় লু এবং তাপপ্রবাহ। উত্তরবঙ্গে পার্বত্য এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। নিচের দিকের জেলায় গরম এবং অস্বস্তি থাকবে। 

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি
আজ উইকেন্ডে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। থাকবে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের কাল রবি ও পরশু সোমবার হওয়া বদল। কালবৈশাখী-সহ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে। বাড়বে শিলা বৃষ্টির সম্ভাবনা।  ৫ জেলায় কমলা সতর্কতা জারি।

নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলা
উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশে একটি ঘূর্ণাবর্ত। এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে ওড়িশা পর্যন্ত নিম্নচাপ অক্ষরেখা যেটি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে গেছে। শুকনো পশ্চিমী হাওয়ায় গরম। জলীয় বাষ্প বাতাসে বেশি থাকায় অস্বস্তি চরমে। কাল রবিবার ও পরশু সোমবার উত্তাল হবে বঙ্গোপসাগর।  গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা উপকূলের মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে এই এলাকায় ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে সমুদ্রের উপর ঝোড়ো হাওয়া বইবে। ঢেউয়ের উচ্চতা এবং কারেন্ট বাড়বে। 

দক্ষিণবঙ্গে হিটওয়েভ
দক্ষিণবঙ্গের গাঙ্গেয় অংশে আজকেও গরম ও অস্বস্তি চরম এ উঠবে। পশ্চিমের চার জেলায় লু, তীব্র গরম ও অস্বস্তির সতর্কবার্তা। ৪০ ডিগ্রি বা তার বেশি  সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম এবং পশ্চিম বর্ধমানের কিছু অংশে। গরম ও অস্বস্তি থাকবে কলকাতা-সহ সব জেলাতেই। আজ কলকাতায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি পেরিয়ে যেতে পারে। এরপর বিকেল বা সন্ধ্যের দিকে বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।

গরম এবং অস্বস্তি থাকবে কাল ২৬ এপ্রিল রবিবার পর্যন্ত। আজ ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলাতে গরম ও অস্বস্তির সতর্কবার্তা। এরমধ্যে ৩ জেলা আজ দুপুরে তাপপ্রবাহের কবলে পড়তে পারে। 

বৃষ্টির পূর্বাভাস
তীব্র গরম ও অস্বস্তির পর স্বস্তির বৃষ্টি মিলতে পারে কাল রবিবার ২৬ এপ্রিল। তার আগে আজ শনিবারেও বিক্ষিপ্তভাবে স্থানীয় বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে হালকা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা কয়েকটি জেলায়। কাল রবিবার এবং পরশু সোমবার কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। এই জেলাগুলিতে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বা তার বেশি গতিতে ঝোড়ো হওয়া বইতে পারে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া জেলাতেও ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ বৃষ্টির সতর্কতা।

আগামী সপ্তাহের বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলাতেই। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলা অর্থাৎ কলকাতা, হাওড়া, হুগলি-সহ অন্যান্য জেলাতেও ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

উত্তরবঙ্গে কমলা সর্তকতা
উত্তরে দার্জিলিং-সহ ওপরের দিকের পাঁচ জেলায় ঝড়বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং-সহ ওপরের পাঁচ জেলায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। উইকেন্ডে শনি ও রবিবার ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা দার্জিলিং-সহ পার্বত্য জেলাতে। আজ শনিবার থেকে ফের বৃষ্টি বাড়বে। শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত কালবৈশাখীর সম্ভাবনা বেশ কিছু জেলাতে। শনিবার থেকে সোমবার ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং-সহ পার্বত্য জেলাগুলিতে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাতে ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিতে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। 

বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুত-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০/৫০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। শনিবার রবিবার এবং সোমবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলাতে। ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কিছু এলাকায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া তৈরি হতে পারে। আজ শনিবার থেকে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় তাপমাত্রা কমবে পরবর্তী তিন চার দিন।

কলকাতার কী আপডেট
কলকাতায় আজ শনিবার গরম ও অস্বস্তি। সকালে পরিষ্কার আকাশ। পরে আংশিক মেঘলা আকাশ। রোদের তেজ ক্রমশ বাড়বে। তাপমাত্রা সামান্য বেড়ে ৩৭ ডিগ্রির ওপরে উঠতে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া। ফিল লাইক টেম্পারেচার বেশি হবে।

কলকাতায় কাল থেকে হওয়া বদল। রবিবার ও সোমবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। বুধবার কালবৈশাখী বা শিলা বৃষ্টি পেতে পারে কলকাতা এবং লাগোয়া জেলা। 

কলকাতার তাপমাত্রা
কলকাতার তাপমান।কাল রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৮ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৯ থেকে ৯১ শতাংশ।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

