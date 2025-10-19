Bengal Weather Update: চার জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি! কালীপুজোয় কেমন থাকবে আবহাওয়া? বড় আপডেট...

Bengal Weather Update: চার জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি! কালীপুজোয় কেমন থাকবে আবহাওয়া? বড় আপডেট...
West Bengal Weather Update: বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূল ও সংলগ্ন চার জেলাতে এবং পার্বত্য তিন জেলাতে। কালীপুজো, দীপাবলি এবং ভাইফোটা সোমবার থেকে বুধবার উৎসবের মরশুমে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।
অয়ন ঘোষাল: রবিবার মেঘলা আকাশ। কোথাও কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ। বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূল ও সংলগ্ন চার জেলাতে এবং পার্বত্য তিন জেলাতে। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে গরম অনুভুত হবে।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া:
দক্ষিণবঙ্গের উপকূল সংলগ্ন উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি সম্ভাবনা। অন্য জেলার ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত না হলেও, মেঘলা থাকবে আকাশ। সোমবার আংশিক মেঘলা আকাশ হলেও মঙ্গলবার থেকে রোদ ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।
পুজো স্পেশাল:
কালীপুজো, দীপাবলি এবং ভাইফোটা সোমবার থেকে বুধবার উৎসবের মরশুমে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া:
উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলাতে রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। জলপাইগুড়ির কিছু অংশে ও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বাকি জেলাতে শুষ্ক আবহাওয়া বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গে ও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।
দক্ষিণ আন্দামান সাগর সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হচ্ছে। এই ঘূর্ণাবর্ত ২৪ অক্টোবর গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এই সিস্টেম উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে এগোবে। এবং আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। পরবর্তী আপডেট জানানো হবে।
