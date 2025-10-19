English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bengal Weather Update: চার জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি! কালীপুজোয় কেমন থাকবে আবহাওয়া? বড় আপডেট...

West Bengal Weather Update: বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূল ও সংলগ্ন চার জেলাতে এবং পার্বত্য তিন জেলাতে। কালীপুজো, দীপাবলি এবং ভাইফোটা সোমবার থেকে বুধবার উৎসবের মরশুমে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 19, 2025, 10:34 AM IST
Bengal Weather Update: চার জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি! কালীপুজোয় কেমন থাকবে আবহাওয়া? বড় আপডেট...

অয়ন ঘোষাল: রবিবার মেঘলা আকাশ। কোথাও কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ। বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূল ও সংলগ্ন চার জেলাতে এবং পার্বত্য তিন জেলাতে। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে গরম অনুভুত হবে। 

Add Zee News as a Preferred Source

দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া:
দক্ষিণবঙ্গের উপকূল সংলগ্ন উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি সম্ভাবনা। অন্য জেলার ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত না হলেও, মেঘলা থাকবে আকাশ। সোমবার আংশিক মেঘলা আকাশ হলেও মঙ্গলবার থেকে রোদ ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। 

আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: আর্থিক লেনদেনে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না মেষ, পারিবারিক জীবনে শান্তি সিংহের...

পুজো স্পেশাল:
কালীপুজো, দীপাবলি এবং ভাইফোটা সোমবার থেকে বুধবার উৎসবের মরশুমে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। 

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া:
উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলাতে রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। জলপাইগুড়ির কিছু অংশে ও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বাকি জেলাতে শুষ্ক আবহাওয়া বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গে ও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

দক্ষিণ আন্দামান সাগর সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হচ্ছে। এই ঘূর্ণাবর্ত ২৪ অক্টোবর গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এই সিস্টেম উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে এগোবে। এবং আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। পরবর্তী আপডেট জানানো হবে।

আরও পড়ুন:Odisha: ভয়াবহ ভুবনেশ্বর! রাস্তার ধারে পড়ে ক্ষতবিক্ষত নাবালিকা, শরীর জুড়ে গণলালসার দাগ...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Bengal Weather UpdateKali Puja weather forecastthunderstorm in Bengalrain in four districtsWest Bengal Rainkolkata weatherKali Puja 2025
পরবর্তী
খবর

Dev: ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বড় ঘোষণা, জমিদাতাদের বাড়ি গিয়ে বোঝানোর দায়িত্ব নিলেন সাংসদ দেব...
.

পরবর্তী খবর

Husband Kills Wife: 'মামা, বাবা মাকে মেরে ফেলেছে'! শিশুর করা ফোনে দমদমে ফ্ল্যাট খু...