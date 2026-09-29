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অবশেষে কাবু বাল্মীকির বাঘিনী, বুধবার কপ্টারে বক্সায়, ২ তারিখ জঙ্গলে ছাড়বেন মুখ্যমন্ত্রী ও ভূপেন্দ্র যাদব

Buxa Tiger Reserve: ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীতে আনুষ্ঠানিক মুক্তি ওই বাঘিনীর। আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে ভিডিও লিঙ্কে বক্সার ২.২ হেক্টর এনক্লোজার থেকে জঙ্গলে ছাড়া হবে বাঘিনীটিকে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 29, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 11:15 PM IST
অবশেষে কাবু বাল্মীকির বাঘিনী, বুধবার কপ্টারে বক্সায়, ২ তারিখ জঙ্গলে ছাড়বেন মুখ্যমন্ত্রী ও ভূপেন্দ্র যাদব

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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