/অবশেষে কাবু বাল্মীকির বাঘিনী, বুধবার কপ্টারে বক্সায়, ২ তারিখ জঙ্গলে ছাড়বেন মুখ্যমন্ত্রী ও ভূপেন্দ্র যাদব

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: দীর্ঘ টানাপোড়েনের অবসান। বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করা গেছে সেই বাঘিনীকে। মঙ্গলবার বিকেলে ৭০ জনের বিশেষ দল প্রায় ৭ দিনের চেষ্টার পর তাকে ধরতে সক্ষম হয়। এবার অপেক্ষা বক্সায় ফেরার।
বন দফতর সূত্রে খবর, বুধবারই বিশেষ খাঁচায় ভরে গোরক্ষপুর বিমানবন্দর থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার AN-32 কার্গো বিমানে বাঘিনীকে উড়িয়ে আনা হবে বক্সা টাইগার রিজার্ভে। সঙ্গে থাকবেন দু'জন বন্যপ্রাণী চিকিৎসক। প্রতি ১০ মিনিটে হবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা।
২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীতে আনুষ্ঠানিক মুক্তি ওই বাঘিনীর। আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে ভিডিও লিঙ্কে বক্সার ২.২ হেক্টর এনক্লোজার থেকে জঙ্গলে ছাড়া হবে বাঘিনীটিকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও জানিয়েছেন,প্রস্তুতি চূড়ান্ত।
১৯৮২ সালে দেশের ১৫তম টাইগার রিজার্ভের মর্যাদা পাওয়া ৭৬০ বর্গ কিমির বক্সা একসময় ২০টির বেশি বাঘের আবাস ছিল। ধীরে ধীরে তা বাঘশূন্য হয়ে যায়। তবে ভুটান ও অসম সীমান্ত থেকে পুরুষ বাঘের যাতায়াতের প্রমাণ মিলেছে ট্র্যাপ ক্যামেরায়। এবার এই বাঘিনীকে এনে প্রজননের মাধ্যমে স্থায়ী বসতি গড়াই লক্ষ্য। NTCA-র প্রোটোকল মেনে ভবিষ্যতে আরও ১টি বাঘ ও ১টি বাঘিনী আনা হবে।
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