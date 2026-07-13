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তোলাবাজি, আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন, লটারি আত্মসাৎ! গ্রেফতার পানিহাটির নির্মল ঘোষের পুত্র তীর্থঙ্কর

Tirthankar Ghosh son of Nirmal Ghosh Arrested: জমি, সম্পত্তি দখল থেকে একাধিক অভিযোগ রয়েছে তীর্থঙ্কর ঘোষের নামে। ভোটের পর থেকেই এলাকা-ছাড়া ছিলেন তীর্থঙ্কর ঘোষ। গতকাল রাতে তাকে গ্রেফতার করে খড়দা থানার পুলিস। আজ তাকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হবে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 13, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:38 AM IST
তোলাবাজি, আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন, লটারি আত্মসাৎ! গ্রেফতার পানিহাটির নির্মল ঘোষের পুত্র তীর্থঙ্কর
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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