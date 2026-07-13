/তোলাবাজি, আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন, লটারি আত্মসাৎ! গ্রেফতার পানিহাটির নির্মল ঘোষের পুত্র তীর্থঙ্কর

বরুণ সেনগুপ্ত: এবার গ্রেফতার হল পানিহাটি তৃণমূল প্রার্থী তথা নির্মল ঘোষের পুত্র তীর্থঙ্কর ঘোষ। জমি, সম্পত্তি দখল থেকে একাধিক অভিযোগ রয়েছে তীর্থঙ্কর ঘোষের নামে। ভোটের পর থেকেই এলাকা-ছাড়া ছিলেন তীর্থঙ্কর ঘোষ। গতকাল রাতে তাকে গ্রেফতার করে খড়দা থানার পুলিস। আজ তাকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হবে।
তোলাবাজি, বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন, লটারি আত্মসাৎ
তোলাবাজি, বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন, লটারির টিকিট হাতিয়ে নেওয়া-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে পিতা-পুত্রের বিরুদ্ধে। খড়দহ থানায় এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়। তার পর থেকেই প্রাক্তন বিধায়ক এবং তাঁর পুত্রকে খুঁজছিল পুলিস। বেশ কয়েকদিন তাঁদের প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। এরই মধ্যে শনিবার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল গোষ্ঠীর বৈঠকস্থলে দেখা যায় পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ককে। তারপর থেকেই নির্মল ও তাঁর ছেলের গ্রেফতারির দাবি উঠতে শুরু করে। রাজ্যের মন্ত্রী অর্জুন সিংহ এবং পানিহাটির বিধায়ক তথা আরজি করে নির্যাতিতার মা-ও এ বিষয়ে সরব হন।
গ্রেফতার নির্মল-পুত্র
তারপর রবিবার গভীর রাতে গ্রেফতার হলেন নির্মল-পুত্র তীর্থঙ্কর। ঠিক কোন মামলায় তীর্থঙ্করকে গ্রেফতার? সম্প্রতি তোলাবাজি-সহ বিভিন্ন অভিযোগে নাম জড়িয়েছে পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক ও তাঁর পুত্রের। দু’বছর আগে এক ব্যক্তির কাছ থেকে লটারির টিকিট আত্মসাতের অভিযোগও ওঠে দু’জনের বিরুদ্ধে। আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লটারির টিকিট কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে পিতাপুত্রের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত, রবিবারই তোলাবাজি এবং বেআইনি জমি দখলের অভিযোগে খড়দহ থানার পুলিসের হাতে গ্রেফতার হন নির্মলঘনিষ্ঠ হিমাংশু দেব। তিনি পাটিহাটি পুরসভার কাউন্সিলর। ঘটনাচক্রে, তার পরের দিনই পাকড়াও নির্মলপুত্র।
নির্মল বিড়ম্বনা
এদিকে, শনিবার ঘটল আর এক বিড়ম্বনা। শনিবার তপসিয়ায় 'আসল' তৃণমূলের বৈঠকে পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের উপস্থিতি নিয়ে হইহই শুরু হয়। সত্যতা প্রমাণে পরপর দু’দিন সাংবাদিক বৈঠক করতে হয় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রবিবারের বৈঠকে তিনি সাফ জানান, নির্মল ঘোষের ক্ষেত্রে রিজার্ভেশন আছে। ওঁকে আমরা নেব না। কেউ কেউ এটা নিয়ে রাজনীতি করছে। তাহলে ঋত-শিবিরের রাজ্য কমিটির সদস্য হয়েছেন কোন নির্মল ঘোষ? খাতায় কলমে নির্মল এখনও রয়েছেন কালীঘাট-তৃণমূল শিবিরেই।
অন্য নির্মল
খড়গপুরের বাসিন্দা নির্মল ঘোষ আদতে কংগ্রেসি। পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন। পরবর্তীতে মানস ভুঁইঞার সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে সেই পদ খোয়াতে হয়। তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন নির্মল ঘোষ। ধীরে ধীরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে নিজের জমি শক্ত করেন। ছিলেন শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির প্রাক্তন জেলা সভাপতি।
'এক নাম তো দু’জনের হতেই পারে'!
এই মুহূর্তে তিনি পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা পরিষদের পরিবহণ ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের পদে রয়েছেন। সদ্য যোগ দিয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে। হয়েছেন রাজ্য কমিটির সদস্যও। শনিবারের বৈঠকে তাঁর নামের সঙ্গে পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়কের নামের মিলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি নিয়ে নির্মলবাবুর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, এক নাম তো দু’জনের হতেই পারে। আর, তাছাড়া ঋতব্রত নিজে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, কাকে ডাকা হয়েছিল। আমাকে নতুন জায়গায় যেভাবে কাজ করতে বলা হবে, সেভাবেই করব।
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