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অভিষেকের ছবি-ব্যানার জঞ্জালের গাড়িতে! তৃণমূলের পার্টি অফিসে 'মুখ' শুধুই মমতার

TMC Abhishek Banerjee: ইসলামপুর শহর তৃণমূলের সদর কার্যালয় অভিষেক ও মমতার ছবি-সহ একটি ব্যানার লাগানো ছিল। সেই ব্যানার খুলে নতুন ব্যানার লাগানো হয়েছে। নতুন ব্যানারে শুধুমাত্র তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 03, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:55 PM IST
অভিষেকের ছবি-ব্যানার জঞ্জালের গাড়িতে! তৃণমূলের পার্টি অফিসে 'মুখ' শুধুই মমতার
Image Credit: অভিষেকের ছবি-ব্যানার জঞ্জালের গাড়িতে!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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