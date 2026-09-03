অভিষেকের ছবি-ব্যানার জঞ্জালের গাড়িতে! তৃণমূলের পার্টি অফিসে 'মুখ' শুধুই মমতার

ভবানন্দ সিংহ: তৃণমূলে ব্রাত্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? দলের কার্যালয় এবার থেকে সরিয়ে ফেলা হল ছবি-সহ ব্যানার! শুধু তাই নয়, ব্যানারটি তুলে নিয়ে পুরসভার আবর্জনার গাড়িতে। শোরগোল উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে।
ইসলামপুরের বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া এলাকায় তৃণমূলের সদর কার্যালয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই সেই কার্যালয়ে অভিষেক ও মমতার ছবি-সহ একটি ব্যানার লাগানো ছিল। কিন্তু গতকাল বুধবার রাতে ওই ব্যানারটি খুলে নতুন ব্যানার লাগানো হয়েছে। নতুন ব্যানারে শুধুমাত্র তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। অভিষেক 'আউট'!
পুরনো ব্যানারটি পড়ে ছিল কার্যালয়ের সামনেই। এরপর আজ বৃহস্পতিবার সকালে দেখা যায়, ইসলামপুর পুরসভার আর্বজনার গাড়ি ব্যানারটি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। প্রশ্ন উঠেছে, যে অভিষেকের ছবি ব্যবহার করে ভোট জিতেছিলেন খোদ ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগারওয়াল, সেই অভিষেকের ছবিই কেন সরানো হল, তাও আবার পুরসভার আর্বজনা গাড়িতে?
কানাইয়ালাল আগারওয়াল ইসলামপুরের বিধায়কও। ফোনে যোগাযোগ চেষ্টা করা হলেও, তিনি ফোন ধরেননি। প্রতিক্রিয়া মেলেনি স্থানীয় তৃণমূল নেতাদেরও। বিভিন্ন অজুহাতে মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছে অনেকেই।
এদিকে যতকাণ্ড ক্যামাক স্ট্রিটে। আইনি জটিলতার মাঝেই এবার ভোররাতে অভিষেকে অফিসে ভাঙচুর! সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করে তেমনই দাবি করেছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ নিজেই।
অভিষেক লিখেছেন, 'আজ ভোরে ক্যামাক স্ট্রিটে যা ঘটেছে, তা আইনের শাসনের উপর এক লজ্জাজনক এবং নগ্ন আক্রমণ। ভোর প্রায় ৪টা ৩০ মিনিটে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিজেপির গুন্ডারা কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে আমাদের দলীয় কার্যালয়ে জোর করে ঢুকে পড়ে। আমাদের কর্মীদের উপর হামলা চালানো হয়,তাঁদের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়, আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়, গোটা অফিস তছনছ করা হয় এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম নষ্ট করে দেওয়া হয়। আর কলকাতা পুলিস তখন কোথায় ছিল? আমাদের কর্মী এবং আইনজীবীরা বারবার ফোন এবং ইমেল করার পরেও প্রায় দু’ঘণ্টা ধরে পুলিসের কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। এটা চরম নিন্দনীয় এবং কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না'।
অভিষেকের দাবি, এই হামলার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবিলম্বে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করতে হবে। কারা এই হামলার পরিকল্পনা করেছে, কারা সংগঠিত করেছে এবং কার নির্দেশে এই সন্ত্রাস চালানো হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই। একই সঙ্গে, বারবার খবর দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশ কেন সময়মতো ব্যবস্থা নিল না, তারও জবাবদিহি করতে হবে। কোনও রাজনৈতিক দল বা অস্ত্রধারী গুন্ডাবাহিনী আইনের ঊর্ধ্বে হতে পারে না। ভোর সাড়ে চারটেয় অস্ত্র হাতে একদল লোক যদি একটি রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে ঢুকে কর্মীদের উপর হামলা চালাতে পারে, ফোন কেড়ে নিতে পারে, অফিস ভাঙচুর করতে পারে, আর সেই সময় পুলিশ যদি নির্বিকার থাকে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন বলে আর কী অবশিষ্ট আছে? অনেক হয়েছে। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করুন। পুলিশের ভূমিকার জবাবদিহি নিশ্চিত করুন। এখনই ব্যবস্থা নিন।'
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