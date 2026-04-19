Narendra Modi in Bengal: 'ফের বাংলার মহিলাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল তৃণমূল'
Narendra Modi in Bengal: ঘাসফুল শিবিরকে নিশানা করে মোদী বলেন, এটাই হল সেই টিএমসি যারা অনুপ্রবেশকারীদের সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিটি নিয়ম-কানুন ভেঙে চুরমার করে দেয়
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলা বুঝে গিয়েছে, এবার পাল্টানো দরকার। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে এভাবেই বিজেপি সমর্থকদের চাঙ্গা করার চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত শুক্রবার সংসদে সরকারের তোলা মহিলা সংরক্ষণ বিল মুখ থুবড়ে পড়েছে। তার পরই গতকাল জাতীর উদ্দেশে ভাষণে কংগ্রেস, তৃণমূল, সপা-সহ অন্যান্য বিরোধীদের তুলোধনা করেন মোদী। সেই কথায় টেনে এনে বিষ্ণপুরের সভায় মোদী বলেন, দেশে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য তাদের বেশি করে রাজনীতিতে আসা উচিত। কিন্তু আপনারা দেখলেন সংসদে কী হল?
মহিলা বিল নিয়ে তৃণমূলকে বিঁধে মোদী বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ফের একবার বাংলার মহিলাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। বাংলার বোনরা চাইছিলেন সংসদের তাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ হোক। মোদী সেই চেষ্টাই করেছিলেন। ২০২৯ থেকে ওই বিল লাগু হোক সেই চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। কিন্তু টিএমসি চায়নি যে বাংলার বোনরা বেশি সংখ্য়ায় এমএলএ হোক, এমপি হোক। কারণ রাজ্যের বেশিরভাগ মহিলা তৃণমূলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে তারা এই ষড়যন্ত্র করেছে। তারা মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ হতে দিল না।
মহিলা সংরক্ষণ বিল থেকে প্রধানমন্ত্রী সোজা চলে যান অনুপ্রবেশ ইস্যুতে। ঘাসফুল শিবিরকে নিশানা করে মোদী বলেন, এটাই হল সেই টিএমসি যারা অনুপ্রবেশকারীদের সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিটি নিয়ম-কানুন ভেঙে চুরমার করে দেয়, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ করে, সংবিধানের মূল ভাবনার কন্ঠরোধ করে। আপনাদের কাছে জানতে চাই, টিএমসির সাজা হওয়া উচিত কি উচিত নয়? এখানে আমাদের যে কুর্মি সমাজের মানুষ রয়েছেন তাদের কথা টিএমসি শুনতেই চায় না, অনুপ্রবেশকারীদের কথা শোনে। বিভিন্ন ইস্যুতে কলকাতা হাইকোর্ট বারবার বলে, এসব চলবে না। কিন্তু যে মহা জঙ্গলরাজ চলে তাতে এরা আদালতের কথাও শোনে না। মহিলা সংরক্ষণ বিল লাগু করতেই দিচ্ছে না তৃণমূল কংগ্রেস।
আরও পড়ুন-দুরভিসন্ধি নিয়ে ভোর ৫টায় অভিযান, ২৫ বছর পর রায়: দোষী সাব্যস্ত CBI-এর জয়েন্ট ডিরেক্টর
আরও পড়ুন-ভোটের মুখে কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে I-PAC? স্পষ্ট বার্তায় কী জানাল শাসকদল
কংগ্রেসকে নিশানা করে মোদী বলেন, বাবাসাহেব আম্বেদকরকে হারানোর জন্য জওহরলাল নেহরু প্রার্থী দিয়েছিলেন। ঠিক সেইরকম আদিবাসী রাষ্ট্রপতিকে হারানোর জন্য কংগ্রেস-টিএমসি প্রার্থী দিয়েছিল। অনেক বড় ষড়যন্ত্র করেছিল। এরা চায়নি আদিবাসী ঘরের মহিলা রাষ্ট্রপতি হোক। বাংলায় যখন রাষ্ট্রপতি এলেন তখন তৃণমূল কীভাবে রাষ্ট্রপতিকে অপমান করেছিল তা গোটা দেশ দেখেছিল। বাংলায় টিএমসি সরকারের জন্য বাংলার মহিলারা সেইসব সুযোগ পান না যা বিজেপি শাসিত রাজ্যসরকারগুলোতে মহিলার পেয়ে থাকেন।
