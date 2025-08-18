AITC: বুথ এজেন্টদের তথ্য দিতে হবে কেন? নির্বাচন কমিশনকে হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
নবনীতা সরকার | Aug 18, 2025
অর্ণবাংশু নিয়োগী: জাতীয় নির্বাচন কমিশনের (Election Commission) সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) দ্বারস্থ তৃণমূল (AITC)। নির্বাচনের (Assembly Election 2026) এক বছর আগেই বুথ লেভেল এজেন্টে (Booth level Agent) তথ্য চাইছে কমিশন। রাজ্যের শাসক দলের দাবি, এখন এই তথ্য চাওয়াটা নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে ওঠে সেই মামলা। 

এদিন তৃণমূলের আবেদন শুনে বিচারপতি বলেন, 'শুধু কি আপনারাই এফেক্টেড হচ্ছেন না সমস্ত রাজনৈতিক দল? আপনারা একা কেন এসেছেন?' প্রশ্ন শুনে তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী বলেন, 'কমিশন জানিয়ে দিয়েছে এই রাজ্যে SIR হবে। অন্য দল হয়ত মেনে নিয়েছে, কিন্তু আমরা এই বিষয়টা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করছি। দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়েছিল তৃণমূলের তরফে। তবে সেই আবেদন ফিরিয়ে দিয়েছে আদালত।

শাসক দলের দাবি, নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্যে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট (SIR) চালু হবে। তার মধ্যেই বুথ এজেন্টদের নাম-সহ খুঁটিনাটি তথ্য চাওয়া, একাধিক প্রশ্ন তুলছে। যা নিয়ে আপত্তি তুলেছে তৃণমূল। দলের অভিযোগ, এই ধরনের তথ্য তলব করার এক্তিয়ার নির্বাচন কমিশনের নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এই মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হলেও, আদালত আপাতত সেই আর্জি খারিজ করে দেয়। 

বিচারপতি জানিয়েছেন, নির্ধারিত নিয়ম মেনেই মামলার শুনানি হবে। প্রসঙ্গত, আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। তার আগেই বিশেষ নিবিড় পরিমার্জন বা এসআইআর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বাংলায়। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে বুথ স্তরের এজেন্টদের নাম চাওয়া হচ্ছে। আর তাতেই আপত্তি তৃণমূলের।

