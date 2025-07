TMC attacks Modi: বাংলা বললেই ‘বাংলাদেশি’? জন-গণ গাওয়াও অপরাধ? ৫ প্রশ্নে মোদীকে তীব্র আক্রমণ তৃণমূলের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলা বললেই ‘বাংলাদেশি’? এই যে ভোট প্রচারে 'পর্যটকে'র মতো প্রধানমন্ত্রী মোদী (PM Modi) দুর্গাপুরে আসছেন! সভায় যদি উনি বাংলা বলেন, তাহলে উনিও কি 'বাংলাদেশি'? ওনাকেও কি ‘বাংলাদেশি’ বলা হবে? দুর্গাপুরে মোদীর (Ndarendra Modi) জনসভার দিনই বিজেপি (BJP) শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষীদের হেনস্থার (Bengali harassment) ঘটনাকে হাতিয়ার করে প্রধানমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ তৃণমূলের (TMC)।

তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC) তরফে এদিন এক্স-হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে প্রধামন্ত্রীর কাছে ৫টি প্রশ্নের জবাব চাওয়া হয়েছে। প্রশ্নগুলি হল- ১)বাংলা বলা কি অপরাধ? ২)বাংলা বলা অপরাধ হলে, বাংলায় লেখা জাতীয় সংগীত ও সেই জাতীয় সংগীত গাওয়াও কি অপরাধ? ৩)যদি সেটা না হয়, তাহলে বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা বলার অপরাধে বাংলাভাষী মানুষদের আটক করে হেনস্থা করা হচ্ছে কেন? ৪)সংবিধানের কোন আইনে ভাষার ভিত্তিতে বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকারগুলি মানুষকে হেনস্থা করছে? ৫) বিজেপি কি সত্যিই বিশ্বাস করে এভাবে বাংলার মানুষের রায় পাবে, বাংলায় ক্ষমতা দখল করা সম্ভব?

The helicopter-giri has resumed, with PRadhan Mantri @narendramodi scheduled to hold a rally in Durgapur today. We hope he makes good use of the opportunity to answer a few straightforward questions:

news TRENDING NOW

Is speaking Bangla a crime

If yes, does that make him a criminal too for…

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) July 18, 2025