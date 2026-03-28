Indranil Sen: বিজেপির নেতা ছাড়াও নিশীথ-অর্জুন-শুভেন্দুর মধ্যে কোথায় মিল, খোলসা করলেন ইন্দ্রনীল

Indranil Sen: নরেন্দ্র মোদী আর  মমতা দুজনেই লাইনে বিশ্বাস করেন। মোদীর লাইনে আধার, গ্যাস লিঙ্ক করতে হয়। এরপর এসআইআর এও লাইন দিতে হবে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাইনে...  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 28, 2026, 10:44 PM IST
-ছবি-ইন্দ্রনীল সেন

বিধান সরকার: বিজেপির প্রার্থী হতে গেলে বায়োডাটায় দেখা হয় কত বছর তৃণমূল হয়ে কাজ করেছেন। বিজেপির কে প্রার্থী হবে সেটাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করেন, বিরাট দাবি করলেন ইন্দ্রনীল সেন। শনিবার চন্দননগরের জ্যোতির মোড়ে তৃণমূল প্রার্থী ইন্দ্রনীল সেন সভা করেন। সেখানেই তিনি বলেন, কত বছর তৃণমূলের হয়ে কাজ করেছেন বিজেপি প্রার্থী হতে গেলে সেটাই তার যোগ্যতা মান। কেউ পাঁচ বছর কেউ তিন বছর, কেউ দু'বছর। উত্তরবঙ্গের নিশীথ প্রামানিক থেকে অর্জুন সিং, শুভেন্দু অধিকারী সবার বায়োডাটা দেখুন। যারা একসময় তৃণমূল করেছে তারাই বিজেপির প্রার্থী।

ইন্দ্রনীল সেন এদিন বলেন, নরেন্দ্র মোদী আর  মমতা দুজনেই লাইনে বিশ্বাস করেন। মোদীর লাইনে আধার, গ্যাস লিঙ্ক করতে হয়। এরপর এসআইআর এও লাইন দিতে হবে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাইনের মধ্যে দিয়ে যুবসাথী, লক্ষ্মীর ভান্ডার পায়, মানবিক ভাতা পায়। মমতার লাইনে একশ প্রকল্প পায় আর মোদির লাইনে মানুষ হয়রান হয়।

বিধানসভার ভোটারদের উদ্দেশে ইন্দ্রনীল বলেন, আমার এখানে ২ লাখ ২০ হাজার ভোটারের জন্য বিগত দিনে যেভাবে কাজ করেছি সেভাবেই করব। এই চন্দননগর আরো এগোবে। যাকে খুশি ভোট দিন। কিন্তু ভোট দেবার আগে একবার ভাবুন কী কী পান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটের জন্য প্রকল্প করেননি তাহলে স্কুলের ছেলে মেয়েরা পেত না। এখন নতুন ট্রেন্ড হয়েছে সাংসদ মন্ত্রী থেকে পদত্যাগ করে ভোটে দাঁড়ানো।
নরেন্দ্র মোদি যদি পদত্যাগ করে চন্দননগরে দাঁড়ান এখান থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই জিতবেন।

বিরোধী প্রার্থীকে উদ্দেশ্য করে ইন্দ্রনীল বলেন, আমাদের প্রতিপক্ষ বিজেপি নয় আমাদের প্রতিপক্ষ বামফ্রন্ট। আমি শুনেছি যিনি এখানে দাঁড়িয়েছেন তিনি খুব ভালো মানুষ। কিন্তু ওঁকে একটা উপদেশ দেব, বাম আর রাম এক হলেও মমতাকে সরানো যাবে না। তৃণমূল বাদে বাম-বিজেপি-কংগ্রেস-আইএসএফ-হুমায়ুন কবিরের দল, মিম-নির্দল সবাই মিলে জোট করুন তবুও মমতাকে এক ইঞ্চিও সরাতে পারবেন না।

