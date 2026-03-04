English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nadia: দোলের দিন বিকেলে রক্ত ঝড়ল তৃণমূল বুথ সভাপতির। ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপ মারার অভিযোগ বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। আহতের চিকিৎসা কৃষ্ণনগরের পর এই মুহূর্তে কলকাতায় চলছে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 4, 2026, 01:26 PM IST
Nadia: রক্তাক্ত রঙের উত্‍সব, ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপের পর কোপ তৃণমূল নেতাকে...

অনুপ কুমার দাস: রঙের উৎসবে রক্তারক্তি কাণ্ড। দোলের দিন বিকেলে একদল যুবকের অতর্কিত হামলায় রক্তাক্ত হলেন স্থানীয় তৃণমূলের বুথ সভাপতি রাজ বিশ্বাস। তাঁর মাথায় ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপ মারা হয়েছে বলে অভিযোগ। বর্তমানে কলকাতায় তাঁর চিকিৎসা চলছে।

আরও পড়ুন:Jalpaiguri: বিজেপি পার্টি অফিসে বিভীষিকা, মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলার উপর কর্মীর কামুক নখদাঁত...

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেলে মনীন্দ্রপল্লী এলাকায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন রাজ বিশ্বাস। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সেই সময় আচমকাই একদল যুবক তাঁদের ওপর চড়াও হয়। রাজের বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও, রাজকে ধরে ফেলে দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ, খুব কাছ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে ধারাল অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি।

ঘটনার পর থেকেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তৃণমূল ও বিজেপি- উভয় পক্ষই পাল্টাপাল্টি অভিযোগে সরব হয়েছে। আক্রান্তের পরিবার ও স্থানীয় তৃণমূল কর্মী প্রশান্ত দাসের দাবি, এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে বিজেপি। তাঁদের অভিযোগ, এলাকায় পায়ের তলায় মাটি নেই বুঝে ভোটের আগে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চাইছে বিজেপি। 'সবাই তৃণমূল করে এখানে, দুই-একজন বিজেপি কর্মী দলবল নিয়ে খুনের রাজনীতি করছে,' বলে দাবি তৃণমূলের।

সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, এটি তৃণমূলের দীর্ঘদিনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। বিজেপির দাবি, 'যারা মেরেছে আর যে মার খেয়েছে, সবাই তৃণমূলের লোক। নিজেদের গোষ্ঠী বিবাদ নিয়ে বিবাদকে বিজেপির ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা হচ্ছে।'

আরও পড়ুন:West Bengal Weather Update: সপ্তাহের শেষে বদলে যাবে আবহাওয়া, চলে এল আবহাওয়ার বড় আপডেট

ঘটনায় কৃষ্ণনগর কোতোয়ালী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কৃষ্ণনগর জেলা পুলিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

Tags:
Krishnanagar NewsTMC leader attackedWest Bengal Politicspolitical violence
