West Bengal Assembly Election 2026: এখানে ড্রামাবাজি চলছে: ভোটই দিতে পারলেন না তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী

West Bengal Assembly Election 2026: এখানে ড্রামাবাজি চলছে: ভোটই দিতে পারলেন না তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী
West Bengal Assembly Election 2026: 'এখানে ভোট লুঠ হচ্ছে। আমাদের ভোট দিতে দেওয়া হল না'।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট দিতে পারলেন না বাইরন বিশ্বাস। সাগরদিঘি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী, বিদায়ী বিধায়কের অভিযোগ, 'এখানে ভোট লুঠ হচ্ছে। আমাকে ভোট দিতে দেওয়া হল না'।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের প্রথম দফাতেই ৫ মৃত্যু বাংলায়, লাইনে দাঁড়িয়েই মৃত ভোটাররা
তখম ছিলেন কংগ্রেস ও সিপিএম জোটের প্রার্থী। ২০২৩ সালে উপনির্বাচনে জিতে সাগরদিঘির বিধায়ক হন বাইরন। এরপর দলবদল করে যোগ দেন তৃণমূল। ছাব্বিশে সাগরদিঘিতে ঘাসফুল প্রতীকে প্রার্থী বাইরন।
আজ, বৃহস্পতিবার প্রথম দফাতেই ভোট হল মুর্শিদাবাদে। সামশেরগঞ্জ বিধানসভার কেন্দ্রের ভোটার সাগরিদিঘির তৃণমূল প্রার্থী বাইরন। বিকেলে স্থানীয় ধুলিয়ানে গান্ধী বিদ্যালয়ে ভোট দিতে যান তিনি, কিন্তু ভোট দিতে পারেননি। বাইরনের অভিযোগ, 'আইকার্ড, শ্লিপ নিয়ে আসার পর ৫ বার চেক করা হয়েছে। এখানে ড্রামবাজি চলছে। আমাকে ভোট দিতে দেওয়া হল না'।
এদিকে ভোটের মাত্র ৫ দিন আগে বাইরনের স্বীকারোক্তিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সাগরদিঘিতে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছিলেন, 'আমি স্বার্থপর। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। আমি বলব না যে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। কংগ্রেস থেকে টিকিট পেয়েছিলাম। আমার হাতেখড়ি অধীররঞ্জন চৌধুরীর হাতে। তাঁকে সারাজীবন মনে রাখব। উনি আমার গুরুদেব। ভগবানের পরে অধীর চৌধুরীর স্থান।' ভোটাদের উদ্দেশ্য সাগরিদিঘির তৃণমূল প্রার্থীর বার্তা, 'যদি মনে হয় অন্য কেউ আপনাদের পাশে থাকবে, তবে আমাকে ভোট দেওয়ার দরকার নেই। তবে ভোট দেওয়ার আগে প্রার্থীর কাছ থেকে স্ট্যাম্প পেপারে লিখিয়ে নিন যে তিনি বায়রন বিশ্বাসের থেকে ভালো কাজ করে দেবেন।'
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোটে কে জিতবে বাংলা? আমেরিকার পলিমার্কেট বেটিং বলছে বিজেপি ৫২% আর তৃণমূল ৪৭%, মানে কী?
