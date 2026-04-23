  • West Bengal Assembly Election 2026: এখানে ড্রামাবাজি চলছে: ভোটই দিতে পারলেন না তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী

West Bengal Assembly Election 2026: এখানে ড্রামাবাজি চলছে: ভোটই দিতে পারলেন না তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী

West Bengal Assembly Election 2026: 'এখানে ভোট লুঠ হচ্ছে। আমাদের ভোট দিতে দেওয়া হল না'।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 23, 2026, 08:26 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: এখানে ড্রামাবাজি চলছে: ভোটই দিতে পারলেন না তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী
ভোটই দিতে পারলেন না তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট দিতে পারলেন না বাইরন বিশ্বাস। সাগরদিঘি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী, বিদায়ী বিধায়কের অভিযোগ, 'এখানে ভোট লুঠ হচ্ছে। আমাকে ভোট দিতে দেওয়া হল না'।

তখম ছিলেন কংগ্রেস ও সিপিএম জোটের প্রার্থী। ২০২৩ সালে উপনির্বাচনে জিতে সাগরদিঘির বিধায়ক হন বাইরন। এরপর দলবদল করে যোগ দেন তৃণমূল। ছাব্বিশে সাগরদিঘিতে ঘাসফুল প্রতীকে প্রার্থী বাইরন।

আজ, বৃহস্পতিবার প্রথম দফাতেই ভোট হল মুর্শিদাবাদে। সামশেরগঞ্জ বিধানসভার কেন্দ্রের ভোটার সাগরিদিঘির তৃণমূল প্রার্থী বাইরন। বিকেলে স্থানীয় ধুলিয়ানে গান্ধী বিদ্যালয়ে ভোট দিতে যান তিনি, কিন্তু ভোট দিতে পারেননি। বাইরনের অভিযোগ, 'আইকার্ড, শ্লিপ নিয়ে আসার  পর ৫ বার চেক করা হয়েছে। এখানে ড্রামবাজি চলছে। আমাকে ভোট দিতে দেওয়া হল না'।

এদিকে ভোটের মাত্র ৫ দিন আগে বাইরনের স্বীকারোক্তিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সাগরদিঘিতে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছিলেন, 'আমি স্বার্থপর। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। আমি বলব না যে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। কংগ্রেস থেকে টিকিট পেয়েছিলাম। আমার হাতেখড়ি অধীররঞ্জন চৌধুরীর হাতে। তাঁকে সারাজীবন মনে রাখব। উনি আমার গুরুদেব। ভগবানের পরে অধীর চৌধুরীর স্থান।' ভোটাদের উদ্দেশ্য সাগরিদিঘির তৃণমূল প্রার্থীর বার্তা, 'যদি মনে হয় অন্য কেউ আপনাদের পাশে থাকবে, তবে আমাকে ভোট দেওয়ার দরকার নেই। তবে ভোট দেওয়ার আগে প্রার্থীর কাছ থেকে স্ট্যাম্প পেপারে লিখিয়ে নিন যে তিনি বায়রন বিশ্বাসের থেকে ভালো কাজ করে দেবেন।'

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

