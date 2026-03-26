TMC candidate Kajal Sheikh: সাপ্লি-তালিকা থেকে উধাও খোদ তৃণমূল প্রার্থীর নামই: বাতিল হবে প্রার্থীপদ? শোরগোল
TMC candidate Kajal Sheikh: 'আমার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। আমার মা এবং আমি এখানেই জন্মগ্রহণ করেছি। আমরা ভারতের নাগরিক'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বীরভূমের হাসন কেন্দ্রে এবার তৃণমূল প্রার্থী কাজল শেখ। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভোটে লড়বে পারবেন তো? সদ্য প্রকাশিত সাপ্লিমেন্টারি তালিকা নাম নেই তৃণমূল প্রার্থীর। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন কাজল।
SIR-র কোপে বীরভূমের হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা, জেলা পরিষদের সভাপধিপতি কাজল শেখ। তাঁকে ও তাঁর নব্বই বছরের মা-কে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম ছিল তাঁদের। সোমবার মধ্যরাতে প্রকাশিত হয়েছে সাপ্লিমেন্টার ভোটার লিস্ট। সেই তালিকাতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কাজল শেখের নাম। বাদ পড়েছেন তাঁর মা-ও।
বীরভূম ভোট ২৩ এপ্রিল। মনোয়ন জমা দেওয়া শেষদিন ৬ এপ্রিল। এখন মনোনয়ন পেশে শেষদিনের আগে যদি ভোটার তালিকায় নাম না ওঠে তৃণমূল প্রার্থীর কাজলে, সেক্ষেত্রে ভোটে লড়তে পারবেন না। কাজল বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। আমার মা এবং আমি এখানেই জন্মগ্রহণ করেছি। আমরা ভারতের নাগরিক। তা সত্ত্বেও ভোটার তালিকায় আমাদের নাম নেই, যদিও আমি জেলা পরিষদের সভাধিপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি'।
বীরভূমের রাজনীতি অনুব্রত মণ্ডলের বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে পরিচিত কাজল। একুশে হাসনে জিতেছিল তৃণমূলই। কিন্তু এবার টিকিট পাননি বিদায়ী বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বদলে প্রার্থী করা হয়েছে কাজলকে। সেই কাজলের প্রার্থীপদ নিয়েই অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ার শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। যদিও এ বিষয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না কেউ।
এদিকে সিউড়িতে টিকিট পাননি বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ বিকাশ রায় চৌধুরী। তাঁর বদলে প্রার্থী করা হয়েছে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা কোর কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন বিকাশ। জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়েছিলেন দু'বার।
