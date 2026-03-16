TMC candidate list: মঙ্গলেই প্রার্থী ঘোষণা মমতা-অভিষেকের: টিকিট পাচ্ছেন না একুশের জনপ্রিয় 'সেলিব্রিটি' বিধায়িকা?

TMC candidate list for West Bengal Assembly Election 2026 on Tuesday: তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় জল্পনা উঠে আসছে নানবিধ নাম। দলের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে যে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে বাদ পড়তে পারেন বর্তমান হেভিওয়েট বিধায়কও! টিকিট নাও পেতে পারেন তিনি! 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 16, 2026, 02:11 PM IST
একুশের বিধায়িকা, ছাব্বিশে বাদ? মঙ্গলে তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা

জি ২৩ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গে ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে।  ২৩ এপ্রিল ও ২৯ এপ্রিল দু'দফায় ভোট পশ্চিমবঙ্গে। ৫মে ভোট গণনা। এখন ভোটের দিন ঘোষণা হতেই সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক মহল, সবার নজরই বিভিন্ন দলের প্রার্থী তালিকার দিকে। কোন দল কাকে প্রার্থী করবে? সেটাই এখন হাইভোল্টেজ প্রশ্ন। তৃণমূল সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিকালেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। সম্ভবত ২৯৪ আসনের প্রার্থী তালিকা একবারেই ঘোষণা করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো। 

প্রসঙ্গত, তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় জল্পনা উঠে আসছে নানবিধ নাম। তৃণমূলের অন্দরের খবর, এবারের তালিকায় ‘তরুণ তুর্কি’ ও ‘তারকা’দের উপরই বিশেষ ভরসা রাখতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে যেমন বহু নতুন মুখ এবারের তালিকায় ঠাঁই পেতে পারে বলে কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে, তেমনই দলের অন্দরে কান পাতলে এমনও শোনা যাচ্ছে যে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে বাদ পড়তে পারেন বর্তমান বিধায়ক! টিকিট নাও পেতে পারেন তিনি! বা বদলে দেওয়া হতে পারে তাঁর আসন!

এই তালিকায় প্রথমেই যে নাম নিয়ে বিস্তর আলোচনা-জল্পনা চলছে, তা হল সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক লাভলি মৈত্র। যেমনই তাক লাগিয়ে তৃণমূলের প্রার্থীতালিকায় এন্ট্রি ও বিধায়িকা হয়েছিলেন লাভলি, ঠিক তেমনই এবার প্রার্থী তালিকায় লাভলি মৈত্রকে বাদ হতে পারে বড় চমক! ২০২১-এর বিজয়ী বিধায়ক লাভলি এবার টিকিট নাও পেতে পারেন বলে খবর। বিধায়ক লাভলি যদিও এসব আলোচনা জল্পনা গায়ে মাখতে নারাজ। তাঁর আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। এমনকি নিজের শক্তি প্রদর্শনে ভোট ঘোষণার দিন বিকালে বাইক মিছিলও করেন লাভলি মৈত্র।

 ওদিকে মালদাতেও মানিকচক কেন্দ্রের বর্তমান বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র সম্ভবত টিকিট পাচ্ছেন না। টিকিট পাচ্ছেন না সম্ভবত ইংরেজবাজারের দাপুটে নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীও। এর পাশাপাশি, আরও খবর এবার তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় বড় চমক হতে পারেন গায়িকা ইমন চক্রবর্তী। কাঞ্চন মল্লিককে বাদ দিয়ে উত্তরপাড়া কেন্দ্রে ইমন চক্রবর্তীকে টিকিট দেওয়া হতে পারে। টিকিট পেতে পারেন এশিয়ান গেমস সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনও। 

একাধিক 'তরুণ' নতুন মুখ আসতে পারে প্রার্থী তালিকায়। যেমন টিকিট পেতে পারেন অভিষেক ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। টিকিট পেতে পারেন জয়া দত্ত,  দেবাংশু ভট্টাচার্য। ওদিকে রাজ্যসভার মেয়াদ শেষে সামিরুল ইসলাম এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করা হতে পারে বলে খবর। এর পাশাপাশি, লাখ টাকার বাজি হয়ে দেখা দিয়েছে, প্রতীক উর রহমানও তৃণমূলের প্রার্থী হচ্ছেন কিনা? যে জল্পনা প্রতীক উর সিপিআইএম ছাড়ার সময় থেকেই উসকে উঠেছে। 

প্রসঙ্গত, প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল রাজ্যের ১৬ জেলা- পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিম বর্ধমান, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পংয়ের মোট ১৫২টি কেন্দ্রে ভোট হবে।  দ্বিতীয় দফায়, ২৯ এপ্রিল রাজ্যের বাকি ৬ জেলা- পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি ও কলকাতার  ১৪২টি কেন্দ্রে ভোট হবে।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

