TMC Candidate: প্রার্থীপদ ঘোষণা হতেই বিরাট খবর: টিকিট পাননি, ক্ষোভে দল ছাড়লেন ১৩ বছরের দাপুটে তৃণমূল কর্মী
কিরণ মান্না: বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল সাজাতে যখন ব্যস্ত ঘাসফুল শিবির, ঠিক তখনই পূর্ব মেদিনীপুরে বড়সড় ধাক্কা খেল শাসকদল। প্রার্থী তালিকায় মহিলাদের যোগ্য সম্মান ও প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়নি— এই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে দলের সমস্ত সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তমলুক সাংগঠনিক জেলার মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী শিবানী দে কুণ্ডু। বুধবার নন্দকুমার পঞ্চায়েত সমিতিতে একটি জরুরি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে নিজের এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন তিনি।
১৩ বছরের রাজনৈতিক লড়াইয়ে ইতি?
শিবানী দে কুণ্ডু কেবল দলের জেলা মহিলা সংগঠনের শীর্ষপদে ছিলেন না, তিনি নন্দকুমার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দায়িত্বও সামলাচ্ছিলেন। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে দলের দুর্দিনের সঙ্গী হিসেবে পরিচিত এই নেত্রীর হঠাৎ পদত্যাগ জেলা রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছে।
ইস্তফাপত্রে তাঁর মূল অভিযোগগুলো হল:
প্রার্থী নির্বাচনে বৈষম্য: শিবানী দেবীর দাবি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় লোকসভা বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যোগ্য মহিলা প্রার্থীদের সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। দলের অন্দরে মহিলাদের জন্য লড়াই করেও যখন সুফল মিলছে না, তখন পদে থাকা অর্থহীন বলে মনে করছেন তিনি।
সম্মানের লড়াই: তাঁর মতে, রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ কেবল প্রচারের কাজে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, নীতি নির্ধারণ এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবেও তাঁদের জায়গা দিতে হবে। সেই জায়গাতেই ঘাটতি দেখছেন তিনি।
প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক পদত্যাগ
এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তিনি আর কোনও পদ আঁকড়ে থাকতে চান না।
১. তমলুক সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী পদ থেকে তিনি সরে দাঁড়াচ্ছেন।
২. নন্দকুমার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদ থেকেও তিনি ইস্তফা দিচ্ছেন।
শিবানী দেবী আবেগপ্রবণ কণ্ঠে জানান, 'দীর্ঘ ১৩ বছর দলের জন্য কাজ করেছি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছে, রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর নেওয়ার সময় এসেছে।'
বিজেপিতে যোগদানের জল্পনা ও ভবিষ্যৎ অবস্থান
ভোটের মুখে তৃণমূলের পদ ছাড়লে সাধারণত দলবদলের হাওয়া ওঠে। শিবানী দেবীর ক্ষেত্রেও গেরুয়া শিবিরে যোগদানের জল্পনা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। তবে সেই জল্পনায় জল ঢেলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন: 'বিজেপিতে যাওয়ার মতো কোনও ব্যাপার নেই। আমি অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দিচ্ছি না।'
পদ ছাড়লেও তৃণমূলের আদর্শের প্রতি তাঁর টান যে কমেনি, তাও স্পষ্ট করেছেন তিনি। শিবানী দেবী জানান, কোনো পদে না থাকলেও তিনি আগামীদিনে তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সাধারণ ‘সমর্থক’ হিসেবেই কাজ করে যেতে চান।
জেলা রাজনীতিতে প্রভাব
আই-প্যাক মামলা নিয়ে যখন রাজ্য রাজনীতি উত্তাল এবং প্রশাসনিক স্তরে নির্বাচন কমিশন একের পর এক রদবদল ঘটাচ্ছে, সেই আবহে শিবানী দে কুণ্ডুর মতো অভিজ্ঞ নেত্রীর পদত্যাগ তমলুক লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের মহিলা ভোটব্যাঙ্কে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বিশেষ করে নন্দকুমার এলাকায় তাঁর নিজস্ব অনুগামী মহলে এই ঘটনায় যথেষ্ট অসন্তোষ ছড়িয়েছে।
বিজেপির পক্ষ থেকে এই ঘটনাকে ‘তৃণমূলের আদি ও নব্য লড়াই’ এবং ‘নারীদের অসম্মান’ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হলেও, তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। এখন দেখার, শিবানী দেবীকে বুঝিয়ে ফের মূল স্রোতে ফেরানো সম্ভব হয় কি না।
