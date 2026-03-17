  • West Bengal Assembly Election 2026: ইস বার ২২৬ পার: মমতা প্রার্থীঘোষণা করতেই জেলায় জেলায় সবুজ আবির, মিষ্টিমুখ

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 17, 2026, 08:12 PM IST
তৃণমূলের বিজয় উল্লাস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের মহারণ শুরুর আগে প্রত্যাশামতোই বড় চালটি দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার কালীঘাটে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে রাজ্যের ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২৯১টি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলেন তিনি। 

সব মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে মমতার স্পষ্ট হুঙ্কার— 'এবারের লক্ষ্য ২১৮ নয়, ২২৬-এর বেশি আসন। বাংলার মানুষ উন্নয়নের পক্ষেই ভোট দেবেন।' তালিকা ঘোষণার পরেই কলকাতা থেকে জেলা— সর্বত্র শুরু হয়ে গেছে সবুজ আবীর খেলা।

ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ ও তারুণ্যের জয়গান

এদিন বিকেল সাড়ে তিনটের পর তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে এই মেগা তালিকা প্রকাশ করেন মমতা। অভিষেক জানান, এবারের তালিকায় ৫০ শতাংশই মহিলা। 

এছাড়া তফশিলি জাতি ও উপজাতি (SC-ST) প্রার্থী রয়েছেন ৯৫ জন এবং সংখ্যালঘু প্রার্থী ৪৭ জন। নবীনের জয়গান গেয়ে অভিষেক আরও জানান, প্রার্থীদের ৩১ শতাংশের বয়স ৪১ থেকে ৫০-এর মধ্যে, আর ৩১ বছরের নিচে রয়েছেন ৪ জন তরুণ মুখ।

পাহাড়ের সমীকরণ ও তারকা চমক

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, উত্তরবঙ্গের তিনটি আসন— দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কার্শিয়াং-এ তৃণমূল সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না। পাহাড়ে লড়বে অনীত থাপার দল জিটিএ (GTA)। 

অন্যদিকে, তালিকায় গ্ল্যামার ও মেধার চমৎকার সমন্বয় দেখা গেছে। রাজ চক্রবর্তী, সায়নী ঘোষ, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের মতো টলিউড তারকারা যেমন টিকিট পেয়েছেন, তেমনই খেলোয়াড়, সাংবাদিক ও সংস্কৃতি জগতের মানুষদের ওপরও ভরসা রাখা হয়েছে।

‘বাংলার অস্মিতা রক্ষার লড়াই’

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনের অতি-সক্রিয়তাকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। সম্প্রতি প্রশাসনিক রদবদল নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, “দিল্লির নির্দেশে কাজ হচ্ছে, কিন্তু ভোট দেবে বাংলার মানুষ। মনে রাখবেন, সব অফিসার আমাদেরই অফিসার। ইলেকশন ঘোষণা হলেও সরকার কিন্তু আমাদেরই আছে।” তাঁর মতে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও কন্যাশ্রীর মতো প্রকল্পই হবে তুরুপের তাস।

রাজপথে সবুজ আবিরের উৎসব

কালীঘাটে তালিকা ঘোষণা শেষ হতে না হতেই উল্লাসে ফেটে পড়েন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। কলকাতার হাজরা মোড় থেকে শুরু করে জেলা সদরগুলোতে শুরু হয় উৎসবের আমেজ। ঢাকের বাদ্যি আর ‘জয় বাংলা’ স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে আকাশ-বাতাস। একে অপরকে সবুজ আবীর মাখিয়ে অকাল বসন্তের উদযাপন শুরু করেন কর্মীরা। অনেক জায়গায় প্রার্থীর নাম ঘোষণার সাথে সাথেই মিষ্টি বিলি এবং বাজি ফাটানো হয়। কর্মীদের দাবি, 'দিদির এই তালিকায় জয়ের ভিত আজই তৈরি হয়ে গেল।'

ক্যাটাগরি                                                প্রার্থীর সংখ্যা
মোট ঘোষিত আসন                                  ২৯১
মহিলা প্রার্থী                                              ৫০% (প্রায় ১৪৫ জন)
তফশিলি জাতি (SC)                                  ৭৮ জন
সংখ্যালঘু প্রার্থী                                          ৪৭ জন
তরুণ মুখ (অনূর্ধ্ব ৪০)                              ৪২ জন

মঙ্গলবার বিকেলের এই তালিকা প্রকাশের সাথে সাথেই ২০২৬-এর ভোটের চূড়ান্ত কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল। মমতার ‘টার্গেট ২২৬’ পূরণ হবে কি না, তা সময় বলবে। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাথে নিয়ে নেত্রীর এই আত্মবিশ্বাসী ঘোষণা এবং তৃণমূল স্তরে সবুজ আবীরের উৎসব বুঝিয়ে দিচ্ছে, ঘাসফুল শিবির যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

