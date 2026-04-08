West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশে ফকির শরণে তৃণমূল: আউশগ্রামে প্রার্থীর মনোনয়নে বড় চমক

West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশে ফকির শরণে তৃণমূল: আউশগ্রামে প্রার্থীর মনোনয়নে বড় চমক
West Bengal Assembly Election 2026: আজ বুধবার রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে মিছিল করে জেলা সদর বর্ধমানে মনোনয়ন জমা দিলেন তৃণমূল প্রার্থীরা।
পার্থ চৌধুরী: ছাব্বিশে ফকির শরণে তৃণমূল! পূর্ব বর্ধমানে আউশগ্রামে তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়নে প্রস্তাবক পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুজিত চট্টোপাধ্যায়। যিনি 'সদাই ফকির' নামে পরিচিত।
বাংলা জমজমাট ভোটের লড়াই। রাজ্যের সর্বত্রই প্রচারও চলছে জোরকদমে। প্রচারে ফাঁকে মনোনয়নও পেশ করছেন প্রার্থী। এই যেমন, আজ বুধবার রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে মিছিল করে জেলা সদর বর্ধমানে মনোনয়ন জমা দিলেন তৃণমূল প্রার্থীরা। তারমধ্যেই নজর কাড়ল আউশগ্রামের প্রার্থীর মনোনয়ন। এই কেন্দ্রে এবার তৃণমূল প্রার্থী বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার। মনোনয়ন জমা দিতে দীর্ঘ সময় নিলেন তিনি। দুপুর,বিকেল,সন্ধ্যে গড়িয়ে একেবারে রাত। শুধু তাই নয়, তাঁর মনোনয়নপত্র প্রস্তাবক হিসেব সই করলেন অশীতিপর এক শিক্ষক। সুজিত চট্টোপাধ্যায় বা সদাই ফকির। আগে তিনি বামপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি।
বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্রের কটাক্ষ, 'ঠেকায় পরে সমাজের বিশিষ্ট ব্য়ক্তিদের সামনে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চাপ দিয়ে প্রস্তাবক করা হচ্ছে'। বলেন, 'মাস্টারমশাইকে পদ্মশ্রী দিয়েছে বিজেপি। তৃণমূল যদি সম্মান দেখাতেই চাইত, তাহলে প্রার্থী করল না কেন'? শিক্ষক সুজিত চট্টোপাধ্যায় অবশ্য বলেন, 'জঙ্গলমহলে তৃণমূলেরই আধিপত্য থাকবে। এই প্রার্থী ভবিষ্যত্ ভালো'।
এদিকে ছাব্বিশে নিজের গড়েই প্রার্থী তৃণমূলনেত্রী মমতা। আজ, বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ বাড়ি থেকে হেঁটেই আলিপুর সার্ভে বিল্ডিংয়ে গিয়ে ভবানীপুর কেন্দ্রে মনোনয়ন জমা দেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, দুই ভাই,ভাইয়ের বউ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়,সন্দীপ বক্সীরা, আর শ'য়ে শ'য়ে মানুষ।
