TMC Candidates List in West Bengal Assembly Election 2026: বিকেল ৩টে ১৫; প্রচুর চমক অপেক্ষায়, তৃণমূলের প্রার্থী কারা কালীঘাট থেকেই জানাবেন মমতা

TMC Candidates List in West Bengal Assembly Election 2026: বিকেল ৩টে ১৫; প্রচুর চমক অপেক্ষায়, তৃণমূলের প্রার্থী কারা কালীঘাট থেকেই জানাবেন মমতা
West Bengal Assembly Election 2026 TMC Candidates List: প্রকাশিত হয়েছে বাম প্রার্থীতালিকা, এসইউসিআই-এর প্রার্থীতালিকা। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত বিজেপির আংশিক প্রার্থীতালিকাও। আজ প্রকাশিত হতে চলেছে তৃণমূলের। রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে আগ্রহ।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: কবে কখন শাসকদল তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা (2026 TMC Candidates List) প্রকাশ? সারা রাজ্যের রাজনৈতিক মহল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। অবশেষে তার দিনক্ষণ জানিয়ে দিল এআইটিসি মিডিয়া টিম (AITC Media Team)। একটি সোশ্যাল পোস্টে।
অফিশিয়াল পোস্ট
পোস্টের বয়ান বলছে, এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রেস কনফারেন্সে আপনাদের স্বাগত (IMPORTANT press conference)। সেখানে তৃণমূলের অনারেবল চেয়ারপার্সন শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Hon’ble Chairperson Smt. Mamata Banerjee) আসন্ন বিধানসভা ভোটে দলের প্রার্থীতালিক ঘোষণা করবেন (announce Party’s candidates for West Bengal Assembly Elections, 2026)।
কবে, কখন কোথায়?
আজ, মঙ্গলবার ১৭ মার্চ
সময়: বিকেল ৩টে ১৫ মিনিট
ভ্যেনু: শ্রীমতী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবন
কালীঘাটে নজর
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)