TMC Candidates List in West Bengal Assembly Election 2026: বিকেল ৩টে ১৫; প্রচুর চমক অপেক্ষায়, তৃণমূলের প্রার্থী কারা কালীঘাট থেকেই জানাবেন মমতা

West Bengal Assembly Election 2026 TMC Candidates List: প্রকাশিত হয়েছে বাম প্রার্থীতালিকা, এসইউসিআই-এর প্রার্থীতালিকা। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত বিজেপির আংশিক প্রার্থীতালিকাও। আজ প্রকাশিত হতে চলেছে তৃণমূলের। রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে আগ্রহ।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 17, 2026, 12:32 PM IST
কী কী চমক? অবিশ্বাস্য কী থাকছে তালিকায়?

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: কবে কখন শাসকদল তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা (2026 TMC Candidates List) প্রকাশ? সারা রাজ্যের রাজনৈতিক মহল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। অবশেষে তার দিনক্ষণ জানিয়ে দিল এআইটিসি মিডিয়া টিম (AITC Media Team)। একটি সোশ্যাল পোস্টে। 

অফিশিয়াল পোস্ট
 
পোস্টের বয়ান বলছে, এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রেস কনফারেন্সে আপনাদের স্বাগত (IMPORTANT press conference)। সেখানে তৃণমূলের অনারেবল চেয়ারপার্সন শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Hon’ble Chairperson Smt. Mamata Banerjee)  আসন্ন বিধানসভা ভোটে দলের প্রার্থীতালিক ঘোষণা করবেন (announce Party’s candidates for West Bengal Assembly Elections, 2026)।

কবে, কখন কোথায়?

আজ, মঙ্গলবার ১৭ মার্চ
সময়: বিকেল ৩টে ১৫ মিনিট
ভ্যেনু: শ্রীমতী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবন

কালীঘাটে নজর

গতকালই প্রকাশিত হয়েছে বাম প্রার্থীতালিকা, এসইউসিআই-এর প্রার্থীতালিকা। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত বিজেপির আংশিক প্রার্থীতালিকা। আজ, মঙ্গলবার প্রকাশিত হতে চলেছে তৃণমূলের। সারা রাজ্যের রাজনৈতিক মহল তো আগ্রহীই। সাধারণ মানুষেরও একটা আগ্রহ আছে। আগ্রহ তুঙ্গে সম্ভবত দলীয় কর্মী-সমর্থকদেরও। কী হয়, কী হয়! কী চমক থাকে? আপাতত সকলের চোখ কালীঘাটের দিকেই।  

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

