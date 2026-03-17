TMC Candidates List West Bengal Assembly Election 2026: মতুয়াগড়ে এবার সবুজ ঝড়? মমতার প্রার্থীতালিকায় বিরাট চমক

TMC Candidates List West Bengal Assembly Election 2026: মতুয়াগড়ে এবার সবুজ ঝড়? মমতার প্রার্থীতালিকায় বিরাট চমক
Matua community in Assembly Election 2026: ১৮১২ সালে অবিভক্ত বাংলার গোপালগঞ্জ জেলার সাফলাডাঙা গ্রামে শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম। তাঁর প্রচারিত আদর্শ থেকেই মতুয়া ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের সূচনা। ভোট-মানচিত্রে কোথায় দাঁড়িয়ে তাঁর সেই সম্প্রদায়?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মতুয়াগড়ে (Matua land) এবার কি সবুজ ঝড়? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থীতালিকায় বিরাট চমক! কী চমক? মাত্র কিছুক্ষণ আগেই শাসকদল তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা (2026 TMC Candidates List) প্রকাশিত হয়েছে। কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই তালিকা প্রকাশ করে তৃণমূল। তালিকা পড়তে শুরু করেন মমতা (Mamata Banerjee), তবে তা শেষ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)। গোটা রাজ্যের মতোই পরিষ্কার হয়ে গেল মতুয়াগড়ের প্রার্থী-ছবিও। সেখানে জন্ম নিচ্ছে নানা জল্পনা।
মতুগা গড়ের কোথায় কে?
উত্তর ২৪ পরগনা
অশোকনগরে নারায়ণ গোস্বামী
হাবরায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক (বালু)
বাদুড়িয়ায় বুরহানুল মোকাদ্দিন (লিটন)
স্বরূপনগরে বীণা মণ্ডল
গাইঘাটায় নরোত্তম বিশ্বাস
বনগাঁ দক্ষিণে ঋতুপর্ণা আঢ্য
বনগাঁ উত্তরে বিশ্বজিৎ দাস
বাগদায় মধুপর্ণা ঠাকুর
নদীয়া
হরিণঘাটায় ড. রাজীব বিশ্বাস
কল্য়াণীতে ড. অতীন্দ্রনাথ মণ্ডল
চাকদায় শুভঙ্কর সিংহ
রাণাঘাট দক্ষিণে ড. সৌগতকুমার বর্মণ
রাণাঘাট উত্তর-পূর্বে বর্ণালী দে রায়
কৃষ্ণগঞ্জে সমীরকুমার পোদ্দার
রাণাঘাট উত্তর-পশ্চিমে তাপস ঘোষ
শান্তিপুরে ব্রজকিশোর গোস্বামী
এবং অন্যত্র
অন্যান্য জেলায় যেখানে গুরুত্বপূর্ণ আসনে মতুয়া প্রভাব রয়েছে।
যেমন, মালদার গাজোল, বর্ধমান পূর্বের মেমারি এবং কালনা। এইসব অঞ্চলের কিছু-কিছু পকেটে মতুয়া ভোট রয়েছে।
হরিচাঁদ ঠাকুর
১৮১২ সালের ১১ মার্চ অবিভক্ত বাংলার গোপালগঞ্জ জেলার ওড়াকাঁন্দি-সংলগ্ন সাফলাডাঙা গ্রামে শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম। তাঁর প্রচারিত আদর্শ থেকেই মতুয়া ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের সূচনা। যা আজও বাংলার বহু মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে রয়ে গিয়েছে। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও।
হাজার-হাজার মতুয়ানাম বাদ?
চলছে মতুয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম বড় ধর্মীয় উৎসব বারুণী মেলা। সেই মেলাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই লক্ষাধিক ভক্ত ঠাকুরবাড়িতে জমায়েত হতে শুরু করেছেন। আর এই আবহেই মতুয়া ভোট নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে এই ধর্মীয় উৎসবের আবহেই ভোটার তালিকা নিয়ে উদ্বেগও তৈরি হয়েছে মতুয়া-মহলে। নির্বাচন কমিশন বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করার পরে জানা যায়, বনগাঁ মহকুমার চারটি বিধানসভা কেন্দ্র বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, গাইঘাটা ও বাগদা-- এই চার এলাকায় প্রায় ৪০ হাজার ভোটারের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি আরও প্রায় ৬৪ হাজার নাম যাচাইয়ের তালিকায় রাখা হয়েছে। ফলে মতুয়া সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, যাঁরা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন তাঁরা খুব শিগগিরই ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ পাবেন। অন্য দিকে, তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর প্রশ্ন তোলেন, যদি আগেই কমিটি থেকে থাকে, তবে এতদিন নাগরিকত্ব দেওয়া হল না কেন?
