TMC Captures Lalgola Panchyet Samiti: ভোটের আগে বিশাল ধাক্কা, মুর্শিদাবাদে বাম-কংগ্রেসের গড়ে উড়ল সবুজ আবির

TMC Captures Lalgola Panchyet Samiti: দলবদলের ফলে লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতির সমীরকণটা কী দাঁড়াল?  লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট আসন ৩৬। আগে তৃণমূলের হাতে ছিল ১২ আসন। কংগ্রেস ১৩ আসন ও  ৯ আসন নিয়ে সিপিএম বোর্ড গঠন করেছিল

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 23, 2026, 06:25 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের আগে মুর্শিদাবাদে বিরোধী শিবিরে বড়সড় ভাঙন। জেলার একমাত্র বিরোধী পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি বাম-কংগ্রেসের হাত থেকে বেরিয়ে গেল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিধানসভা ভোটের আগে জেলায় বড় চাপে পড়ে গেল বিরোধীরা।

বিরোধীদের হাতে ছিল লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতি। কিন্তু রবিবার ঘটে গেল অভাবনীয় ঘটনা। ওইদিনই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, ৩ কর্মাধক্ষ-সহ ৫ জন যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। ফলে হাতছাড়া হয়ে গেল জেলার একমাত্র বিরোধী পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি।

রবিবার তৃণমূলের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সাংসদ খলিলুর রহমান, জাকির হোসেন ও লালগোলার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আবদুল আজিজের উপস্থিতিতে ওই ৫ জন তৃণমূলে য়োগ দেন।  তৃণমূল সূত্রে খবর, তৃণমূলে যোগ দিলেন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি লক্ষ্মীরানি সরকার, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হুমায়ুন কবীর, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম এবং মৎস্য ও প্রাণী কর্মাধ্যক্ষ তাজিনুর বিবি। পাশাপাশি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা শুকতারা বিবি, এলিজা বিবি-সহ আরও বেশ কয়েকজন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা-কর্মী এদিন শাসকদলে যোগ দেন।

এই দলবদলের ফলে লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতির সমীরকণটা কী দাঁড়াল?  লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট আসন ৩৬। আগে তৃণমূলের হাতে ছিল ১২ আসন। কংগ্রেস ১৩ আসন ও  ৯ আসন নিয়ে সিপিএম বোর্ড গঠন করেছিল। এছাড়া বিজেপি এবং নির্দলের দখলে ছিল ১টি করে আসন। কিন্তু সভাপতি ও তিন কর্মাধ্যক্ষ-সহ ৫ জন কংগ্রেস সদস্য ঘাসফুল শিবিরে নাম লেখানোয় তৃণমূল এখন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল এবং অনায়াসেই বোর্ডের দখল নিল।

এরকম যোগদান নিয়ে লালগোলা ব্লক সভাপতি যদুরাম ঘোষ সংবাদ মাধ্যমে বলেন,  ভোটে জিতে প্রতিনিধিরা মাফিয়াদের দলে নাম লেখালেন। এমন ঘটনা গণতন্ত্রের লজ্জা। মানুষকেই এনিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

