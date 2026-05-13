/TMC councillor arrested: তোলাবাজি? রাজ্যে পালাবদলের পর গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর

TMC councillor arrested: অভিযুক্ত শান্তনু মজুমদার ওরফে মেজো বরানগর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এলাকায় তোলাবাজি? রাজ্যে পালাবদলের পর এবার গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর। ধৃতের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, হুমকি, ভয় দেখানো-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করল পুলিস।
ধৃতের নাম শান্তনু মজুমদার ওরফে মেজো। বরানগর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তিনি। দীর্ঘদিন দিন ধরেই এলাকার ব্য়বসায়ী ও প্রোমোটার কাছ থেকে নাকি টাকা তুলতেন! পুলিস সূত্রে খবর, বরানগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন রীতা রায় নামে এক মহিলা। অভিযোগ, ভাড়াটে সংক্রান্ত সমস্যা মেটানোর নামে তাঁর কাছ বিভিন্ন সময়ে টাকা নিয়েছে শান্তনু।
অভিযোগকারী দাবি, ২০২৪ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে তাঁর কাছে প্রায় ৭০ হাজার আদায় করেছে তৃণমূল কাউন্সিলর। জোর করে ভাড়াটে বসিয়ে দিয়েছেন ফ্ল্যাটে। অভিযোগ পেয়ে পদক্ষেপ করল পুলিস। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাকড়াও অভিযুক্ত কাউন্সিলর।
এর আগে, মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে গ্রেফতার হন তৃণমূলের এক দাপুটে কাউন্সিলর। তাঁর বিরুদ্ধে ভোটের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেছেন খোদ বহরমপুরে কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী।
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ভোট হয়েছিল বহরমপুরে। ঘটনাটি ৪ এপ্রিলের। সেদিন প্রচারে বেরিয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। অভিযোগ, তাঁর মিছিলে বাধা দেন স্থানীয় তৃণমূলকর্মীরা। অধীরের উদ্দেশে ‘গো ব্যাক’ স্লোগান তোলা হয়। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, কংগ্রেস ও তৃণমূল সমর্থকরা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। পুলিশকে পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খেতে হয়।
