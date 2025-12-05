English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Hooghly: সাংসদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের মাঝেই এবার বিধায়ককে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম 'বিক্ষুব্ধ' কাউন্সিলরের! যতকাণ্ড চুঁচুড়ায়...

'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচিতে মানভঞ্জন। তৃণমূল কাউন্সিলর অসিত মজুমদারকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন দলের কাউন্সিলর  নির্মল চক্রবর্তী। কাউন্সিলরের মাথায় হাত রাখলেন বিধায়ক। যতকাণ্ড হুগলির চুঁচূড়ায়।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 5, 2025, 05:51 PM IST
বিধান সরকার: 'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচিতে মানভঞ্জন। তৃণমূল কাউন্সিলর অসিত মজুমদারকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন দলের কাউন্সিলর  নির্মল চক্রবর্তী। কাউন্সিলরের মাথায় হাত রাখলেন বিধায়ক। যতকাণ্ড হুগলির চুঁচূড়ায়।

আজ, শুক্রবার থেকে  চুঁচুড়া পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের বটতলায় শুরু হয়ে গেল 'পাড়ায় সমাধান'। এই কর্মসূচিতে আশি হাজার টাকা খরচ করে এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কার করা হবে। সময়সীমা তিন মাস। সেই অনুষ্ঠানেই বিধায়ক অসিত মজুমদারকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দেখা গেলে কাউন্সিলর নির্মল চক্রবর্তীকে।

ঘটনাটি ঠিক কী? চুঁচুড়া পুরসভার অন্য়তম বড় ওয়ার্ড এই ৮ নম্বর ওয়ার্ডই। বুথের সংখ্যা ১২। দিন কয়েক আগে এলাকায় SIR-র কাজ দেরি হওয়ায় কাউন্সিলরকে রীতিমতো বকঝকা করেছিলেন বিধায়ক। এরপর রাগে পদত্যাগ  করেন কাউন্সিলর। শেষপর্যন্ত স্বাস্থ্য দফতরের পুর পারিষদ  জয়দেব অধিকারীর মধ্য়স্থতায়  পদত্যাগপত্র প্রত্য়াহার করে নেন তিনি। বিধায়ক জানিয়েছেন,  পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিতে প্রতি বুথের জন্য ১০ লক্ষ টাকা করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই টাকায় চূঁচুড়া পুরসভার ৩০ ওয়ার্ডে নিকাশী সংস্কার ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কাজ হবে।

এর আগে, চুঁচুড়ার বালিকা বাণীমন্দির স্কুলে মাঠ ক্লাস রুম তৈরি করা নিয়ে সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিধায়ক অসিত মজুমদারের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। সেই দ্বন্দ্ব কিন্তু এখনও মেটেনি।  বিধায়কের অবশ্য দাবি, 'রচনার সঙ্গে আমার কোনও দ্বন্দ্ব নেই। রচনা দলের সাংসদ, আমি বিধায়ক'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

