/TMC Councillor Arrested: তৃণমূল কাউন্সিলরকে কোমরে দড়ি বেঁধে পুরসভায় নিয়ে গেল পুলিস, হাঁটানো হল রাস্তায়

কিরণ মান্না: রাজ্যে পালাবদলের পর দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার হচ্ছেন একের পর এক তৃণমূল নেতা। পাড়ার নেতা থেকে প্রাক্তন মন্ত্রী-বিধায়ক, গ্রেফতারির সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তমলুকের দাপুটে তৃণমূল নেতা ও তাম্রলিপ্ত পৌরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর চঞ্চল কুমার খাঁড়াকে দুর্নীতির দায়ে গত ১৫ মে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর তদন্তের স্বার্থে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
গত কয়েকদিন আগে তদন্ত করতে তমলুক থানার পুলিস চঞ্চল কুমার খাঁড়ার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও সেদিন বিশাল পুলিস বাহিনী কোমরে ধরে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলবার চঞ্চল কুমার খাঁড়াকে তমলুক থানা থেকে তাম্রলিপ্ত পৌরসভায় নিয়ে যাওয়া হয়।
তাম্রলিপ্ত পৌরসভার চেয়ারম্যানের রুমে চঞ্চল খাঁড়াকে দাঁড় করিয়ে বর্তমান চেয়ারম্যান বৈদ্যনাথ সিনহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তমলুক থানার আধিকারিকরা। বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে চঞ্চল খাঁড়াকে কোমরে দড়ি বেঁধে পৌরসভা থেকে নামিয়ে তমলুক শহরে বেশ কিছুটা পথ হাঁটানো হয়। তারপরে তমলুকের জেলখানা মোড়ে পুলিসের গাড়িতে তুলে তমলুক থানার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়।
তাম্রলিপ্ত পৌরসভার চেয়ারম্যান বৈদ্যনাথ সিনহা জানিয়েছেন "তমলুক থানা থেকে পুলিস এসেছিল,আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে পুলিস চঞ্চল কুমার খাঁড়া চেয়ারম্যান পদ ছাড়ার সময় আপনাকে কী কী নথি দিয়েছিল। আমি জানিয়েছি,আমাকে চার্জ হ্যান্ডওভার করেছেন মহকুমা শাসক। তদন্তের স্বার্থে আমাকে ডাকলে আমি যাব এবং পুলিসকে তদন্তের স্বার্থে সাহায্য করবো।
চঞ্চল কুমার খাঁড়াকে কোমরে দড়ি বেঁধে তাম্রলিপ্ত পৌরসভায় নিয়ে আসা প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্ত পৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর শবরী চক্রবর্তী বলেন এটা সমস্ত নেতাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। এমন কিছু কাজ করবেন না যাতে পরবর্তী সময়ে এইভাবে হেনস্থা হতে হয়। চঞ্চল খাঁড়া বর্তমানে ১২ দিনের পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন।
